Hưng Yên: Mua ma túy về sử dụng, một cô gái bị khởi tố

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Út Thanh (25 tuổi, trú tại xã Sơn Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc (thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, P.Nhân Hòa, TX.Mỹ Hào), Công an TX.Mỹ Hào phối hợp Công an xã Xuân Dục và Công an P.Nhân Hòa kiểm tra, phát hiện Thanh có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Thị Út Thanh tại cơ quan CSĐT CACC

Công an thu giữ trong lòng bàn tay của Thanh 1 bọc giấy bên trong có 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục. Thanh khai nhận là ma túy, mua về để sử dụng.

Tang vật ma túy thu giữ của Thanh CACC

Lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định chất tinh thể màu trắng thu giữ của Thanh, kết quả là ma túy, loại ketamin, có khối lượng 6,480 gram.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.