Tư thế ngồi ăn của nhóm người sống thọ, bạn có muốn thử?

Ngồi ăn trên sàn có những lợi ích sức khỏe mà các bàn ăn hiện đại không thể có được, và thói quen này đặc biệt phổ biến ở nhiều nước châu Á, nhất là Nhật Bản.



Điều thú vị là thói quen ngồi trên sàn là tập quán lâu đời của một Vùng Xanh (Blue Zones) - nơi tập trung nhiều người sống thọ nhất thế giới. Đó chính là Okinawa, Nhật Bản.

Người dân Okinawa có một phương pháp cổ xưa nhưng đơn giản giúp họ khỏe mạnh lâu dài. Bí mật của họ là ngồi trên sàn trong nhiều hoạt động hằng ngày, từ nghỉ ngơi, đọc sách, trò chuyện với người thân và cả ăn uống, theo trang tin sức khỏe Eat this Not that.

Theo website Blue Zones, người dân Okinawa ngồi trên sàn và đứng dậy nhiều lần trong ngày, nhiều hơn nhiều nơi khác trên thế giới.

Trang web cho biết: Ngồi trên sàn giúp rèn luyện chân, lưng và cơ lõi một cách tự nhiên khi đứng lên ngồi xuống nhiều lần trong ngày. Ngồi trên sàn cũng cải thiện tư thế và tăng sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng vận động tổng thể.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng duy trì tư thế ngồi này trong suốt cuộc đời có thể giúp sống lâu hơn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa European Journal of Preventative Cardiology, những người có thể đứng lên và ngồi xuống trên sàn thực sự có tuổi thọ cao hơn.

Sau đây là những lý do tại sao bạn nên thử dùng lại tư thế ngồi ăn này.

Hỗ trợ tiêu hóa

Ngồi xuống sàn, bắt chéo chân có thể có tác dụng kỳ diệu đối với quá trình tiêu hóa. Khi ngồi ăn trên sàn, bạn phải nghiêng người về phía trước để lấy thức ăn rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Chuyển động lặp đi lặp lại này tác động lên cơ bụng, kích hoạt tiết axit dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn, giảm đầy hơi và khó tiêu.

Cải thiện lưu thông máu và tư thế

Ngồi bắt chéo chân giúp tăng cường lưu thông máu. Tư thế này giúp dòng máu được phân phối đồng đều, giữ cho trái tim khỏe mạnh và giảm áp lực lên cơ thể.

Ngồi tư thế xếp bằng giúp cải thiện tư thế, giảm đau cơ và khớp. Những người thường xuyên ngồi trên sàn có tuổi thọ cao hơn nhờ sức mạnh cốt lõi và sự nhanh nhẹn cần thiết để duy trì tư thế này.

Giúp tim khỏe mạnh

Ngồi ăn trên sàn còn giúp tim khỏe mạnh. Khi ngồi bắt chéo chân trên sàn, tim sẽ được lưu thông máu tốt hơn so với ngồi trên ghế. Từ đó giúp tim khỏe mạnh hơn và tuổi thọ dài hơn, theo tờ Times Of India.

Trang web Blue Zone khuyên, hãy thử ngồi trên sàn ăn một bữa mỗi ngày để đón nhận thêm nhiều năm tuổi thọ.