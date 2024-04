Phát hiện bất ngờ về cân nặng lý tưởng để người bệnh tiểu đường sống thọ

Duy trì cân nặng khỏe mạnh là rất quan trọng để giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt đối với người bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu hiện đã xác định được cân nặng lý tưởng cho người bệnh tiểu đường để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ.



Người bệnh tiểu đường lớn tuổi nên duy trì cân nặng phù hợp theo lứa tuổi để sống thọ hơn Pexels

Nhằm tìm hiểu mức cân nặng lý tưởng để người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hồ Bắc (Trung Quốc) đã kiểm tra dữ liệu từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank của 22.874 bệnh nhân tiểu đường, ở độ tuổi trung bình là 59.

Trong thời gian theo dõi gần 13 năm, có tổng cộng 891 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện đối với bệnh nhân tiểu đường dưới 65 tuổi, giữ cân nặng cân đối - có IBM từ 23 - 25, là tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo chuyên trang y tế Medical Express. Cụ thể, ở nhóm này, những người có IBM dưới 25, có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 13% so với nhóm người có IBM từ 25 - 29,9.

Điều bất ngờ là ở nhóm từ 65 tuổi trở lên, duy trì chỉ số IBM từ 26 - 28 (thừa cân) là tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Cụ thể, ở nhóm này, những người có IBM từ 25 - 29,9, có nguy cơ tử vong thấp hơn 18% so với người có IBM dưới 25.

Đối với bệnh nhân tiểu đường tuổi trung niên, giữ cân nặng cân đối là tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch Pexels

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ, IBM được phân loại như sau:

Dưới 18,5 : Thiếu cân

Từ 18,5 - 24,9 : Cân nặng cân đối

Từ 25,0 - 29,9 : Thừa cân

Từ 30 trở lên: Béo phì

Các nhà nghiên cứu viết: Đối với nhóm trung niên, mức giới hạn IBM tối ưu là 24 (nghĩa là người cao 1,55 m và 1,7 m nên nặng tối đa 57 và 69 kg tương ứng).

Trong khi đó, đối với nhóm cao tuổi, mức giới hạn IBM là 27 (nghĩa là người cao 1,55 m và 1,7 m nên nặng tối đa 65 và 78 kg tương ứng), theo Medical Express.

Tác giả chính, tiến sĩ Shaoyong Xu, cho biết: Điều quan trọng là chỉ số cân nặng tối ưu đối với bệnh nhân tiểu đường thay đổi theo độ tuổi.

Phát hiện của chúng tôi cho thấy đối với bệnh nhân tiểu đường lớn tuổi, để giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch, nên giữ thừa cân vừa phải, không nên giảm cân, nhưng cũng đừng để béo phì.