Từ thu hút vốn sang kiến tạo những năng lực phát triển mới cho quốc gia

Sáng 30.6, tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Trình bày về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế.

Nghị quyết số 10-NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững.

"Nếu gần 40 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm là mở cửa để thu hút các nguồn lực quốc tế, thì trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia", Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nói.

Những thay đổi lớn về tư duy phát triển

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển của nghị quyết. Theo đó, nghị quyết chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng đó, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trình bày tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Kế đó, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi gắn với cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, liên kết doanh nghiệp trong nước và chuyển đổi xanh.

Đồng thời, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế, đặt đầu tư trực tiếp, gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới trong một chỉnh thể thống nhất.

Cùng đó, nghị quyết chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cuối cùng, nghị quyết chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia, tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước.

Phấn đấu đến 2045, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 30% GDP

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 - 300 tỉ USD vốn FDI đăng ký. Nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45 - 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP.

"Thành công trong giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô vốn thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước", Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhìn nhận.

Để đạt các mục tiêu, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ đột phá của nghị quyết và nhấn mạnh, thành công của nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện.