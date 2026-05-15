Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng thường trực

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ẢNH: VGP

Thủ tướng Chính phủ cũng điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ giữ chức Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Theo Quy định số 30-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký.

Theo quy định, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Các ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý.

Đối với chức danh thư ký, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư; ủy viên Bộ Chính trị; ủy viên Ban Bí thư, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 2 thư ký.