Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng thường trực

Mai Hà
Mai Hà
15/05/2026 14:21 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ ngày 14.5 đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng và Trợ lý Phó thủ tướng thường trực.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng thường trực- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc

ẢNH: VGP

Thủ tướng Chính phủ cũng điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ giữ chức Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Theo Quy định số 30-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký.

Theo quy định, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Các ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý.

Đối với chức danh thư ký, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư; ủy viên Bộ Chính trị; ủy viên Ban Bí thư, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 2 thư ký.

Tin liên quan

Thủ tướng: 'Trao đổi trực tiếp chỉ mất một tiếng, phát văn bản cả tháng không xong'

Thủ tướng: 'Trao đổi trực tiếp chỉ mất một tiếng, phát văn bản cả tháng không xong'

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc xây dựng pháp luật, văn bản cần có sự trao đổi thông suốt, cầu thị lắng nghe các ý kiến, phản biện.

Phó thủ tướng: Tránh dàn trải tỉnh nào cũng có sân bay

Khám phá thêm chủ đề

trợ lý thủ tướng Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc Thủ tướng Lê Minh Hưng Ủy viên bộ chính trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận