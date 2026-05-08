Phó thủ tướng: Tránh dàn trải tỉnh nào cũng có sân bay

Đây là chỉ đạo được Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nêu tại cuộc họp về quy hoạch cảng hàng không, sân bay hôm 7.5.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, bộ kiến nghị nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và sân bay Vân Phong, điều chỉnh quy mô sân bay Quảng Trị.

Trong đó, sân bay Măng Đen được đề xuất nhằm phục vụ phát triển du lịch, kinh tế địa phương và bảo đảm quốc phòng - an ninh; quy mô dự kiến cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc họp quy hoạch cảng hàng không ẢNH: VGP

Sân bay Vân Phong hướng tới phục vụ khu kinh tế và du lịch cao cấp, quy mô cấp 4E, công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đối với sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất nâng cấp từ 4C lên 4E để khai thác tàu bay thân rộng, phục vụ định hướng phát triển hãng hàng không và vận tải hàng hóa.

Trước đề xuất này, đại diện các bộ, ngành cho rằng chủ trương là phù hợp, song cần cân nhắc kỹ thời điểm triển khai, nhất là với các sân bay quy mô nhỏ, tránh dàn trải nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các sân bay hiện hữu. Thực tiễn cho thấy một số địa phương đã giải phóng mặt bằng để xây dựng sân bay nhưng khó thu hút nhà đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định sẽ rà soát cả các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chậm triển khai; đánh giá hiệu quả đầu tư, khả năng huy động nguồn lực; trên cơ sở đó hoàn thiện phương án điều chỉnh theo hướng tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 và xa hơn, đồng thời xác định rõ các dự án ưu tiên trước năm 2030.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, quy hoạch hệ thống sân bay phải mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần.

Đặc biệt, quy hoạch hệ thống cảng hàng không cần có tầm nhìn xa, nhưng tổ chức thực hiện phải xác định rõ thứ tự ưu tiên, đặt trong tổng thể quy hoạch chung, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và có lộ trình đầu tư phù hợp về quy mô, cấp sân bay.

Phó thủ tướng lưu ý phải hết sức cân nhắc, bảo đảm không lãng phí nguồn lực; gắn với phát triển các phương thức vận tải khác như đường sắt, đường bộ, hàng hải, đường thủy…

Từ thực tế triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Gia Bình, Phó thủ tướng chỉ ra vai trò quan trọng của việc phải đầu tư đồng thời các tuyến đường kết nối. Địa phương và bộ, ngành khi đề xuất đầu tư dự án sân bay phải cam kết về hiệu quả đầu tư, bố trí đầy đủ nguồn lực không chỉ cho sân bay mà cả các tuyến giao thông kết nối.

Đối với đề xuất đưa sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch, Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ và các tuyến liên vùng, tiềm năng phát triển.

"Ngay cả khu vực tư nhân khi tham gia đầu tư xây dựng cũng cần tính toán rất kỹ. Nếu đầu tư dàn trải, mỗi địa phương đều có sân bay nhưng hiệu quả không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác. Bên cạnh đó, cần phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ", Phó thủ tướng lưu ý.

Ông cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các căn cứ, hoàn thiện lập, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026.