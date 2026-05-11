Thủ tướng: 'Trao đổi trực tiếp chỉ mất một tiếng, phát văn bản cả tháng không xong'

Sáng 11.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, là cơ quan "gác cổng pháp lý", Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Tư pháp ẢNH: NHẬT BẮC

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, bộ và ngành tư pháp cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ và giải quyết triệt để trong thời gian tới, mà trước hết là đổi mới tư duy trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật.

Thủ tướng cũng lưu ý việc xây dựng thể chế cần đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin - cho" trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải rà soát rất kỹ dự thảo trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, nếu còn ý kiến khác nhau phải tăng cường trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo. "Trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong", Thủ tướng nêu.

Cụ thể, Bộ Tư pháp có trách nhiệm khẳng định rõ hồ sơ trình có đủ điều kiện trình hay chưa; kiên quyết không trình Chính phủ các hồ sơ chưa đủ điều kiện, không có các dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo.

"Đặc biệt, cùng với kiểm soát tiến độ, phải bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; thời gian ngắn nên cần áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, có cơ chế mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến, phản biện, xem quy định có đúng, có trúng, có khả thi trên thực tế, có áp dụng được không, trong việc này trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo trước 15, trong đó nêu rõ cơ quan để chậm nợ văn bản, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp; công khai tiến độ xây dựng pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số toàn diện trong Bộ Tư pháp và toàn ngành. Hoàn thành việc xây dựng, kết nối, đồng bộ dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5.2026.

Kiên quyết không để phát sinh thêm sau khi cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa. Nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác cải cách TTHC của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ Tư pháp cũng cần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, đặc biệt là thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; xác định việc nâng cao chất lượng thi hành án dân sự là giải pháp then chốt để giải phóng nguồn lực tài chính, tài sản trong các tranh chấp...