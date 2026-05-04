Thủ tướng: Bắt buộc khai thác thương mại sân bay Long Thành trong năm 2026

Sáng 4.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp cho hay, tổng sản lượng dự án hiện đạt khoảng 76%, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành có thể vận hành như: trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; đài kiểm soát không lưu; hạng mục đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay; hệ thống giao thông kết nối…

Theo Nghị quyết số 174 năm 2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ. Chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và giá cả biến động.

Ngheo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Bộ Công an đã làm việc với ACV

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đặc biệt ngay trong kỳ nghỉ vừa qua, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu để bàn, thống nhất giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc liên quan công tác thanh toán.

Đến nay, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỉ đồng. Trường hợp để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Trước mắt, các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của ACV; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7.5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hằng tuần báo cáo các bộ, ngành liên quan biết, chỉ đạo. Rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công; đề nghị TP.HCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỉ đồng (khoảng 4,6 tỉ USD).

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ACV, trong đó kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ông Vũ Thế Phiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT ACV, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".