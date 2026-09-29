Từ tố giác của nhà văn Gào, công an khởi tố vụ án làm nhục người khác

Ngày 29.9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác, liên quan đơn tố giác của nhà văn Gào.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2025, bà Vũ Phương Thanh (là nhà văn Gào, ở Hà Nội) cho rằng mình liên tục bị một số cá nhân trong các hội nhóm antifan trên Facebook, Messenger, Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác, liên quan đơn tố giác của nhà văn Gào ẢNH: ĐVCC

Trong đơn tố giác, bà Thanh cho rằng bà T.C.T (37 tuổi, ở xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), sử dụng tài khoản Facebook "Tường KN", là người trực tiếp, chủ chốt thực hiện các hành vi trên.

Theo nội dung tố giác và tài liệu vi bằng kèm theo, bà T. bị cho là tham gia điều hành, làm quản trị viên và thành viên tích cực của một số hội nhóm antifan quy mô lớn như "Anti-Gào Zone", "UNITED AGZ", "Truy tìm Mộng Tuyền"...

Tại các hội nhóm này, bà T. bị tố đăng tải bài viết, hình ảnh quy kết bà Thanh có các hành vi như giật chồng, quỵt tiền, lừa đảo, kinh doanh mại dâm, bán thuốc giả, trốn nợ... nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến uy tín hoạt động kinh doanh của bà Thanh.

Ngoài ra, theo đơn tố giác, bà T. còn sử dụng Zalo, Facebook nhắn tin trực tiếp với những lời lẽ thô tục, phản cảm đến bà Thanh, sau đó chụp màn hình, phát tán vào các nhóm kín để kích động người khác công kích.

Bà Thanh cũng tố giác việc có người theo dõi, chụp lén con mình tại trường học, rải truyền đơn đòi nợ với nội dung bịa đặt và ném chất bẩn vào nơi làm việc của người thân trong gia đình.

Trước những sự việc trên, bà Thanh đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án làm nhục người khác đồng thời tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.