Từ trải nghiệm miễn phí đến chiếc máy trị ‘bách bệnh’ giá trăm triệu đồng

Miễn phí ngồi máy hàng tháng trời để tạo niềm tin

Từ sáng sớm đến chiều tối, từng tốp người ra vào cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất (P.Phú Diễn, Hà Nội). Phần lớn là người cao tuổi, có người mới đến vài ngày nhưng cũng có người đã đều đặn lui tới suốt nhiều tháng.

Cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất thuộc Công ty TNHH Thiết bị y tế Home Doctor ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày cơ sở tổ chức khoảng 10 ca trải nghiệm miễn phí, mỗi ca kéo dài 30 phút. Người tham gia được phân nhóm theo thời gian sử dụng. Khách mới đến dưới 10 ngày dùng "thẻ trắng", còn những người đã trải nghiệm lâu hơn chuyển sang "thẻ xanh", được bố trí vào các chương trình mà nhân viên giới thiệu là chuyên sâu hơn.

Căn phòng trải nghiệm trên tầng 2 có sức chứa khoảng 30 người, được bố trí các máy trị liệu cùng nhiều tài liệu quảng cáo, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Phần lớn người đến đây biết đến cơ sở qua bạn bè, hàng xóm hoặc tờ rơi.

Không chỉ được sử dụng máy miễn phí, người tham gia còn thường xuyên nghe nhân viên phân tích về những bệnh thường gặp ở tuổi già như tăng huyết áp, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức xương khớp, cùng lời giới thiệu về tác dụng của thiết bị.

Những câu chuyện về hiệu quả sử dụng máy cũng được chính người tham gia truyền tai nhau.

Bà H., có tiền sử mỡ máu và tiểu đường, cho biết đã đến trải nghiệm hơn hai tháng. "Trước đây chỉ số tiểu đường của tôi toàn từ 8 - 10 chấm, vừa rồi tôi đi khám lại chỉ còn 7.3", bà kể.

Bà H. tiết lộ với PV ẢNH: ĐÌNH HUY

Tin rằng sức khỏe đã cải thiện, bà H. cho biết đã tự ý bỏ liều thuốc buổi trưa, trong khi trước đó phải uống thuốc ba lần mỗi ngày. Theo bà, sau khi giảm thuốc, cơ thể vẫn cảm thấy bình thường.

Bà còn kể về người con gái từng bị trầm cảm, mất ngủ nhiều năm, ngại giao tiếp. Theo lời bà, sau hơn một tháng đến ngồi máy miễn phí, người con đã ngủ được, tinh thần tươi tỉnh hơn và "phục hồi được khoảng 80%".

Tại phòng trải nghiệm, những câu chuyện tương tự về người ngủ ngon hơn, người ổn định huyết áp, giảm đau xương khớp hoặc cải thiện đường huyết liên tục được chia sẻ.

Khách, chủ yếu là người cao tuổi ra vào tấp nập tại cơ sở 317 Hoàng Công Chất ẢNH: ĐÌNH HUY

Cứ thế, niềm tin vào chiếc máy dần hình thành. Có người ngoài 70 tuổi, mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, mỡ máu, xương khớp, vẫn kiên trì bắt xe buýt rồi đi bộ hàng chục phút để kịp ca trải nghiệm, với hy vọng sức khỏe tốt hơn, "đỡ phải dùng thuốc, đỡ tốn tiền đi viện".

Sau khoảng một đến hai tháng sử dụng miễn phí, khi khách hàng đã quen với thiết bị, những chiếc máy bắt đầu được giới thiệu bán với giá từ 105 - 155 triệu đồng.

Từ tư vấn bệnh tật đến hướng dẫn giảm thuốc

Trong vai người con tìm mua thiết bị hỗ trợ cho bố mẹ bị bệnh mãn tính, phóng viên trực tiếp tham gia trải nghiệm và được nhân viên M.H giới thiệu hai dòng máy điện trường cao áp FX-M14000 và FX-14000 nhập khẩu từ Nhật Bản.

Các loại máy điện trường cao áp trị liệu được nhân viên giới thiệu trị "bách bệnh" tại trung tâm ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo M.H, đây là những thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện đại, có từ 240 - 245 chương trình trị liệu, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể tự lập trình theo chiều cao, cân nặng, nhóm máu của người sử dụng.

Nhân viên giới thiệu các chương trình trị liệu với những tác dụng khác nhau. "Sóng màu đỏ" được cho là hỗ trợ xương khớp; "sóng vàng" giúp cân bằng trạng thái cơ thể, ổn định nhịp tim, huyết áp, nội tiết; còn "sóng xanh" chuyên điều trị mất ngủ, rối loạn thần kinh, trầm cảm và lo âu.

Ngoài ra, thiết bị còn được giới thiệu có chế độ điện xung tác động vào cơ và huyệt, với các chương trình riêng cho từng bộ phận cơ thể.

Từ những tính năng này, M.H tiếp tục giới thiệu máy có thể cải thiện hoặc điều trị nhiều bệnh như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, táo bón, rối loạn thần kinh thực vật, mất ngủ, trầm cảm và bệnh tiền liệt tuyến ở nam giới.

Đặc biệt, dòng FX-M14000 được nhân viên giới thiệu có khả năng phòng chống tai biến, đột quỵ, nhất là đối với người cao tuổi sử dụng chế độ nằm ngủ trên thảm trị liệu kéo dài 8 giờ.

Dù thừa nhận không phải bác sĩ, M.H liên tục phân tích về nguyên nhân bệnh tật và phương pháp điều trị.

Nữ nhân viên M.H thao thao bất tuyệt về hiệu quả của máy ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhân viên này cho rằng máu người cao tuổi thường bị nhiễm axit, lưu thông kém, các tế bào máu "xếp chồng" lên nhau như "xốt cà chua". Theo cách giải thích của M.H, khi khí huyết lưu thông, nhiều bệnh sẽ tự thuyên giảm.

Phương pháp của chúng em là theo về phương pháp của Đông y, tức là trị liệu từ bên trong, có nghĩa là tác động vào máu. Nhân viên tư vấn M.H

Thậm chí, M.H khẳng định ngồi máy này giúp "kiềm hóa máu". Khi nói về tăng huyết áp, M.H ví mạch máu của người cao tuổi như quả bóng bay liên tục bị thổi căng rồi xì hơi, khiến thành mạch mỏng đi, có nguy cơ vỡ, gây xuất huyết não hoặc đột quỵ. Sau khi phân tích luyên thuyên có tính hù dọa về nguy cơ bệnh tật và những tác dụng phụ có thể gặp khi dùng thuốc, nhân viên này giới thiệu phương pháp trị liệu của trung tâm có thể tác động từ bên trong cơ thể, vào máu.

Đáng chú ý nhất là những lời hướng dẫn liên quan đến thuốc điều trị.

Theo M.H, sau khoảng một tháng ngồi máy, khách hàng nên "lắng nghe cơ thể". Nếu cảm thấy sức khỏe ổn định, người bệnh có thể giảm liều thuốc huyết áp, chẳng hạn từ hai viên xuống một viên. Thậm chí, nếu thấy cơ thể tốt hơn, có thể bỏ hoặc ngừng thuốc, "chỉ cần mang theo một vài viên dự phòng khi huyết áp tăng đột ngột" (!?).

Chiếc máy 145 triệu đồng và "chiêu bài" chương trình ưu đãi sắp kết thúc

Bên cạnh những lời giới thiệu về công dụng, nhân viên còn nhấn mạnh xuất xứ Nhật Bản, các giấy tờ chứng nhận và thời gian sử dụng lâu dài của thiết bị.

M.H cho biết FX-M14000 là dòng sản xuất năm 2024, FX-14000 là dòng sản xuất năm 2016, đều có giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ. Theo nhân viên, công ty phân phối độc quyền các thiết bị này tại miền Bắc, máy có thể sử dụng khoảng 30 năm và được bảo hành 5 năm.

Chiêu bài khuyến mãi được cơ sở này đưa ra khi chiếm được lòng tin của khách hàng về khả năng "kỳ diệu" của máy trị liệu ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại cơ sở, FX-M14000 được niêm yết giá 155 triệu đồng nhưng thông báo giảm còn 145 triệu đồng, kèm vòng cân bằng sinh học được giới thiệu trị giá 4,2 triệu đồng và những quà tặng khác.

Máy FX-14000 được niêm yết giá 125 triệu đồng, giảm còn 105 triệu đồng.

M.H liên tục nhắc khách hàng chương trình ưu đãi sắp kết thúc, đợt sau có thể trở lại giá niêm yết hoặc cắt giảm quà tặng.

Để thuyết phục người mua, nhân viên còn giúp làm "phép chia": máy 145 triệu đồng sử dụng trong 30 năm tương đương khoảng 4,8 triệu đồng mỗi năm, 400.000 đồng mỗi tháng và 13.000 đồng mỗi ngày. "Nếu gia đình có bốn người cùng sử dụng, chi phí chỉ còn khoảng 3.000 đồng mỗi người mỗi ngày".

Một thông tin khác được nhân viên sử dụng để tạo niềm tin cho khách hàng về tính pháp lý và hiệu quả máy là thiết bị đã được đưa vào sử dụng tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (?).

M.H mở điện thoại cho phóng viên xem những hình ảnh được giới thiệu là quá trình lắp đặt máy tại bệnh viện và ảnh chụp cùng lãnh đạo khoa.

Máy được tài trợ, không phải thiết bị điều trị Trao đổi với phóng viên, TS-BS Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, xác nhận khoa có tiếp nhận máy FX-14000 do nhà tài trợ tặng. Một số hình ảnh được nữ nhân viên M.H sử dụng để thuyết phục khách hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Theo bác sĩ Chi, đây chủ yếu là thiết bị chăm sóc sức khỏe, có thể sử dụng tại nhà, nhưng không có tác dụng điều trị chuyên sâu. "Mong mọi người đừng nhầm lẫn", bác sĩ Chi khuyến cáo. Tại khoa, thiết bị tài trợ này có được sử dụng để hỗ trợ điều hòa toàn thân cho người bệnh, trong sự phối hợp với các phương pháp khác, không phải phương pháp điều trị. Việc chỉ định phải dựa trên đánh giá tình trạng bệnh lý của bác sĩ để lựa chọn phương pháp, mức độ và thời gian sử dụng phù hợp. Bác sĩ Chi đặc biệt lưu ý không thể sử dụng máy chỉ vì cảm thấy có tác dụng mà không có đánh giá chuyên môn khi điều trị bệnh. Người có máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị điện tử cấy ghép trong cơ thể không được sử dụng máy điện trường do tác động toàn thân của thiết bị.

Bỏ hàng trăm triệu đồng mua máy

Sau hơn hai tháng thường xuyên tham gia trải nghiệm, vợ chồng ông Th. (78 tuổi, ở P.Xuân Phương, Hà Nội) quyết định mua máy FX-M14000 với giá 145 triệu đồng.

Ông Th. kể trong những buổi đầu, nhân viên chủ yếu chia sẻ về nguyên nhân các bệnh tuổi già, không nhắc đến giá bán thiết bị. Sau hơn một tháng, cơ sở mới bắt đầu giới thiệu máy và những chương trình quà tặng đi kèm.

Chiếc máy được vợ chồng ông Th. mua sử dụng tại nhà ẢNH: ĐÌNH HUY

Dù nhận ra hoạt động trải nghiệm miễn phí cũng nhằm mục đích bán hàng, vợ chồng ông vẫn quyết định mua máy vì tin tưởng vào xuất xứ và những công dụng được giới thiệu.

"Chiếc máy là hàng của Nhật Bản, dòng máy hiện đại nhất hiện nay, không phải hàng trôi nổi, có giấy tờ chứng nhận đầy đủ. Hơn nữa, nó được giới thiệu đã được sử dụng trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108", vợ ông Th. nói.

Tin rằng thiết bị có thể điều trị nhiều bệnh tuổi già, vợ chồng ông còn mua thêm một chiếc vòng đá nhiệt Terahertz của cơ sở này với giá 11,5 triệu đồng.

Khi được hỏi về hiệu quả sau thời gian sử dụng, ông Th. cho biết "cảm thấy" máy giúp ngủ ngon hơn đôi chút. Vợ ông thì "nhận thấy' tình trạng tê tay có cải thiện, còn tăng huyết áp và đau đầu gối vẫn chưa thấy hiệu quả.

Một trường hợp khác là gia đình anh Đ.H ở Phú Diễn, Hà Nội, có mẹ gần 80 tuổi mắc bệnh tăng huyết áp, khó ngủ, đầy hơi.

Theo anh H., sau hai đến ba tháng trải nghiệm miễn phí theo lời giới thiệu của hàng xóm, mẹ anh liên tục đề nghị gia đình mua những sản phẩm được trung tâm giới thiệu.

Ban đầu, bà được chào bán một máy lọc nước ion kiềm của Hãng Fuji Nhật Bản với "giá ưu đãi" 50 triệu đồng, giảm từ mức niêm yết 59 triệu đồng. Sau khi đối chiếu thông số, anh H. tìm thấy sản phẩm cùng hãng, cùng chủng loại và thông số kỹ thuật được bán tại một hệ thống điện máy lớn với giá 25 triệu đồng và quyết định mua tại đó.

Một thời gian sau, mẹ anh tiếp tục muốn mua máy trị liệu điện trường giá 105 triệu đồng.

Qua lời kể của mẹ, anh H. nhận thấy bà tin rằng thiết bị có thể chữa "bách bệnh" như lời nhân viên quảng cáo.

Điều khiến anh đặc biệt lo lắng là mẹ anh, do tin tưởng vào lời giới thiệu của nhân viên sau thời gian trải nghiệm miễn phí đã tự ý cắt bỏ thuốc huyết áp đang uống hằng ngày.

Là tiến sĩ về điện tử, anh H. cho rằng cần phân biệt giữa tác động của thiết bị điện trường lên cơ thể với hiệu quả điều trị bệnh đã được chứng minh. Theo anh, các giấy tờ về nguồn gốc, lưu hành thiết bị này không thể mặc nhiên được hiểu là chứng nhận hiệu quả lâm sàng đối với mọi bệnh lý.

Theo anh H., những lời quảng cáo tại trung tâm có dấu hiệu quá sự thật, khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của thiết bị.

Home Doctor nói gì về những lời tư vấn?

Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở tại số 317 Hoàng Công Chất thuộc Công ty TNHH Thiết bị y tế Home Doctor có địa chỉ đăng ký tại số 24 - Lô TT1, Khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, Hà Nội.

Nhân viên Home Doctor xác nhận hai dòng máy FX-M14000 và FX-14000 nhãn hiệu Fujiiryoki Nhật Bản được công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền tại miền Bắc. Người này cũng khẳng định "những nội dung tư vấn tại cơ sở phù hợp với công dụng công bố của sản phẩm".

Được hỏi về căn cứ pháp lý giới thiệu máy có thể hỗ trợ các bệnh mạn tính, nhân viên viện dẫn hướng dẫn sử dụng và các giấy chứng nhận của Nhật Bản, Việt Nam, chứng nhận ISO.

Chế độ trị liệu ban đêm của FX-M14000 có tác dụng "phòng chống tai biến đột quỵ", đặc biệt đối với người cao tuổi mắc tăng huyết áp, tiểu đường. Nhân viên tư vấn Home Doctor

Những thông tin này đặt ra câu hỏi về căn cứ khoa học của các công dụng được đơn vị này quảng cáo, đặc biệt là khả năng phòng chống đột quỵ và lời hướng dẫn người bệnh giảm, ngừng thuốc điều trị.

Trong khi đó, khi đối chiếu thông tin công bố chính thức của Fujiiryoki Nhật Bản, phóng viên ghi nhận phạm vi công dụng và những khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất có nhiều điểm khác biệt so với nội dung được nhân viên bán máy giới thiệu tại cơ sở.

(Còn tiếp)

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