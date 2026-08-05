Từ trưa nay, Nội Bài điều chỉnh làn đón xe công nghệ sau 'bão 1 sao'

Trao đổi với Thanh Niên sáng 5.8, lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ hành khách liên quan việc phải đi bộ xa hàng trăm mét dưới mưa để đón xe công nghệ.

Sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo sân bay phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khảo sát và cho tiến hành lắp đặt 12 mái che tại nhà ga quốc nội T1 từ sảnh A đến sảnh E, để khắc phục theo phản ánh của hành khách.

Riêng nhà ga quốc tế T2 đã có sẵn mái che và đường dẫn đến vị trí đón xe công nghệ.

Sân bay Nội Bài thông thoáng sáng nay 5.8 ẢNH: NIA

"Việc phân làn đón trả khách cho xe taxi, xe công nghệ nhằm giảm ùn tắc, thực tế ghi nhận 2 ngày nay sau khi phân làn tại lối vào sân bay cũng rất thông thoáng", đại diện sân bay Nội Bài nói và cho biết việc phân làn ban đầu không thể tránh khỏi "đụng chạm lợi ích" một số tài xế xe công nghệ nên gặp nhiều phản ứng.

Cũng theo sân bay Nội Bài, từ ngày 3.8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới. Việc điều chỉnh luồng tuyến này nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ thủ đô.

Trong những ngày đầu triển khai, các lực lượng chức năng đã tổ chức tăng cường tối đa nhân sự, túc trực liên tục tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện.

"Dù vậy, chúng tôi thấu hiểu rằng sự thay đổi này đã gây ra những bỡ ngỡ nhất định và ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số hành khách đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe trước sảnh E, nhà ga T1", đại diện sân bay cho hay.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.

Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại làn 3 - phía trước sảnh E, nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Khu vực chờ xe tại đây có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn, khô ráo và thuận lợi cho hành khách cùng hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.

Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ùn tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút.

Đồng thời, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí ngay nhân viên "Here to help" (áo cam) tại tầng 1 nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo thuận tiện cho hành khách.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết sẽ vừa làm, vừa điều chỉnh việc phân làn đón, trả khách để đảm bảo thuận tiện tối đa cho hành khách ẢNH: NIA

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, sau khi sân bay Nội Bài phân làn, nhiều hành khách bức xúc phải kéo vali di chuyển xa vài trăm mét để bắt xe công nghệ dưới cơn mưa nặng hạt, sau khi sân bay Nội Bài thực hiện phân làn đón, trả khách.

Chỉ sau 1 ngày thực hiện phân làn, sân bay Nội Bài đã "hứng bão 1 sao" đánh giá trên Google review. Hành khách N.V.T bức xúc cho biết "đặt xe công nghệ phải đi bộ rất xa, trời mưa thì không biết di chuyển kiểu gì từ sảnh A ra sảnh E, khách phải kéo vali đi mấy trăm mét giữa mưa gió".

Đánh giá 1 sao, hành khách Nguyễn Huy Hoàng cho hay, "bắt xe công nghệ đi về hết có 300.000 đồng, nhưng lười đi bộ, bắt taxi hãng ngay tại sảnh hết ngay 500.000 đồng". Đa số hành khách phản ứng vì phải di chuyển xa bắt xe công nghệ giữa trời mưa hoặc nắng gắt, trong khi xe taxi hãng được đỗ gần sảnh thì nhiều xe cũ, giá cước lại cao hơn nhiều so với xe công nghệ.