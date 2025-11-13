Từ trường nghề đến bà chủ tiệm pizza doanh thu hàng triệu đồng/ngày

Học nghề mình đam mê

Năm 2015, khi nhiều bạn cùng trang lứa chọn thi vào đại học, Vũ Hoàng Trinh (năm nay 29 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) lại quyết định rẽ sang một hướng khác. Cô theo học trung cấp ngành kỹ thuật chế biến món ăn Âu ở một trường trung cấp du lịch và khách sạn. Quyết định ấy, với cô gái trẻ đến từ Đắk Lắk, là một bước ngoặt.

Trinh từng chinh chiến tại nhiều cuộc thi nghề ẢNH: NVCC

"Ban đầu mình định học nghề bánh ngọt, nhưng năm đó trường cắt giảm khóa trung cấp, chỉ còn dạy sơ cấp 6 tháng. Vì muốn có tấm bằng đàng hoàng và một quá trình học bài bản nên mình đã chọn ngành kỹ thuật chế biến món ăn, chuyên ngành bếp Âu, có kết hợp dạy bánh", Trinh kể.

Với Trinh, dù học nghề gì, điều quan trọng là chất lượng của hành trình học, nơi kiến thức gắn liền với thực hành. Thời điểm đó, Trinh hiểu rõ năng lực và ước mơ của bản thân nên cô không gặp khó khăn trong việc quyết định học nghề. Tuy nhiên, gia đình lại muốn Trinh trở thành giáo viên mầm non.

Những ngày đầu ở trường nghề, Trinh say mê với từng giờ học. Mỗi món ăn mới, kỹ năng chế biến hay bài học về cách sắp xếp, trang trí món ăn đều khiến Trinh hứng khởi. "Nấu ăn không chỉ là làm ra món ngon, mà còn là nghệ thuật trình bày, sự tỉ mỉ và sáng tạo. Mình càng học càng mê. Thầy cô cũng rất khắt khe trong từng chi tiết nhỏ, từ cách cầm dao, rửa tay đến cách bày bàn. Môi trường chuyên nghiệp khiến mình phải cố gắng mỗi ngày", Trinh chia sẻ.

Cơ duyên đưa Trinh đến các cuộc thi nghề cũng rất tình cờ. Ban đầu, Trinh chỉ "nộp bài thi để thử sức", nhưng rồi cô liên tục giành thành tích cao: Giải nhất nghề nấu ăn kỳ thi kỹ năng nghề TP.HCM 2016, huy chương vàng kỳ thi tay nghề quốc gia 2016, huy chương bạc kỳ thi tay nghề ASEAN 2016, Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới 2017, danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2018, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018...

Hành trình khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ

Sau khi kết thúc hành trình tại các cuộc thi, Trinh tiếp tục làm việc trong các khách sạn lớn ở TP.HCM. Đến cuối năm 2019, cô về quê Đắk Lắk chờ sinh em bé. "Khi ở nhà, mình rảnh nên thử làm bánh pizza, bánh ngọt bán trên mạng. Mình đăng lên Facebook, ai ngờ được ủng hộ nhiều lắm. Lúc đó khu vực mình ở chưa ai bán pizza, nên mình đi tiên phong", Trinh kể.

Sau 5 năm hoạt động, tiệm pizza của Trinh có doanh thu hàng triệu đồng mỗi ngày ẢNH: NVCC

Từ một ý tưởng ngẫu hứng, Trinh cùng chồng, cũng là đầu bếp, quyết định nghỉ việc ở thành phố, trở về quê mở tiệm bánh pizza nhỏ, đặt tên là Pizza Chin. Những ngày đầu khởi nghiệp, cô thừa nhận "mọi thứ đều mới mẻ và không dễ dàng". Trinh kể: "Từ thiết kế quán, bếp, quầy đến khâu tuyển dụng, nhập hàng, làm hàng, bảo quản, phục vụ… mình đều tự tay làm. Hai vợ chồng đều làm bếp nên khá cầu toàn, dẫn đến nhiều lần tranh luận, bất đồng. Nhưng dần dần, tụi mình học được cách phối hợp, rút kinh nghiệm qua từng lần sai sót".

Sau 5 năm nỗ lực, tiệm bánh pizza của Trinh đã có lượng khách ổn định, doanh thu mỗi ngày đạt 4 - 7 triệu đồng, những dịp lễ có thể lên tới 10 - 16 triệu đồng. Mô hình kinh doanh nhỏ, nhưng được nhiều khách địa phương yêu thích nhờ chất lượng món ăn, cách phục vụ tận tâm. Đó cũng là lúc Trinh cảm nhận rõ "giá trị của nghề", thứ không thể đo bằng tấm bằng, mà bằng kỹ năng và niềm đam mê thật sự.

"Từ kinh nghiệm của bản thân, mình thấy buôn bán giỏi chưa chắc quản lý giỏi. Làm chủ một cửa hàng cần nhiều kỹ năng hơn cả nấu ăn, từ quản trị con người đến tài chính. Nhưng may mắn là mình và chồng cùng chung suy nghĩ, mục tiêu xây dựng. Chúng mình luôn đặt tiêu chuẩn món ăn cao nhất, tốt nhất, tận tâm nhất để phục vụ khách hàng", Trinh chia sẻ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2022, Trinh được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu Đại sứ Kỹ năng nghề VN. Sau gần 10 năm gắn bó với nghề bếp, nhìn lại chặng đường đã qua, Trinh vẫn giữ nguyên niềm tin vào lựa chọn của mình.