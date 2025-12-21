Từ truy quét băng nhóm thành 'tắm máu': Chiến dịch của cảnh sát Brazil diễn biến ra sao?

Chuyên án này được lập ra để vô hiệu hóa thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Comando Vermelho tại địa phương, và các quan chức gọi đó là một thành công.

Tuy nhiên, một đánh giá của Reuters từ lời chứng của tám sĩ quan cấp cao, các cuộc phỏng vấn nhân chứng, báo cáo cảnh sát và bằng chứng video đã vẽ nên một bức tranh khác... Thông tin chiến dịch bị rò rỉ giúp các nghi phạm trốn thoát, cảnh sát rơi vào một cái bẫy chết người buộc phải mở thêm nhiệm vụ giải cứu, còn các thủ lĩnh băng đảng vẫn bình an vô sự.

Ngay sau nửa đêm ngày 28.10, một nhóm cảnh sát đã bị bất ngờ khi khoảng 20 tay súng trên xe máy bỏ chạy khỏi khu ổ chuột Alemao, một trong những sào huyệt của băng Comando Vermelho.

Một cuộc đấu súng đã nổ ra.

Hai trong số những tay súng đó bị trúng đạn, và trong cơn hấp hối đã khai với cảnh sát rằng nhóm đã nhận "thông tin bị rò rỉ" cho biết cảnh sát đang áp sát, và vì vậy đang tìm cách trốn thoát, theo một báo cáo của cảnh sát.

Một vài giờ sau, pháo hoa bung nổ trên khu Alemao và khu ổ chuột Penha lân cận - một cách phổ biến để cảnh báo cảnh sát đang đến gần, theo lời hai cư dân.

Mọi người bắt đầu tìm nơi trú ẩn.

Khoảng 4 giờ sáng, hơn một chục xe cảnh sát đã đổ hàng trăm nhân viên công lực vào khu ổ chuột.

Các thành viên băng đảng đã đốt lốp xe và ô tô cũ để chặn các con đường rộng hơn ở Penha.

Vào thời điểm cảnh sát tiến vào, thủ lĩnh băng đảng Edgar Alves de Andrade, có biệt danh Doca, và các thuộc hạ thân cận nhất của hắn có thể đã nắm được kế hoạch này từ nhiều ngày trước.

Cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch thi hành lệnh bắt tại nhà của Doca, được cho là nơi băng nhóm Comando Vermelho tàng trữ vũ khí, ma túy và sổ sách kế toán.

Khoảng 9 giờ sáng, các cảnh sát đi đầu trong cuộc truy quét đã bị bắn từ sườn đồi phía trên, theo lời khai của cảnh sát và báo cáo sự việc.

Khói bốc lên trong một chiến dịch của cảnh sát tại Rio De Janeiro, Brazil hôm 28.10 ẢNH: REUTERS

Cảnh sát hình sự được triển khai vào khu ổ chuột để tìm kiếm nghi phạm và thu giữ bằng chứng.

Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm được vũ trang mạnh đã chiếm giữ các vị trí trên những ngọn đồi xung quanh các khu phức hợp ổ chuột, nơi khoảng 280.000 người sinh sống.

Cảnh sát ước tính có khoảng 500 thành viên băng đảng vũ trang ở Penha, và hàng trăm người khác ở Alemao.

Kết quả là một trận đấu súng kéo dài 17 giờ khiến ít nhất 121 người thiệt mạng, bao gồm 4 cảnh sát. Một người khác đã chết vài tuần sau đó do vết thương.

Một đại úy cảnh sát đặc nhiệm nói với công tố viên rằng nhiệm vụ truy quét "đã biến thành một cuộc chiến sinh tử".

Không có đoạn phim nào do cảnh sát công bố (đã qua chỉnh sửa) cho thấy chi tiết những gì đã xảy ra vào chiều hôm đó.

Các tổ chức dân quyền và luật sư công đã thúc ép công tố viên và Tòa án Tối cao công bố cảnh quay từ máy bay không người lái (UAV) và camera hành trình gắn trên người cảnh sát.

Các cuộc giao tranh chậm lại sau khi mặt trời lặn.

Mọi người bắt đầu mang các thi thể xuống một con phố chính trong cộng đồng để cư dân có thể nhận diện người thân của họ.

Ông, Wazen Ferreira, một nhà báo ở địa phương, cho biết: "Họ đang mang xuống những chiếc xe ô tô có xác chết bên trong, những chiếc xe bán tải, xe tang, với 3, 4 hoặc 5 thi thể chất đống trên đó. Đó là một cảnh tượng như trong phim kinh dị".

Mặc dù các cảnh sát cho biết không xác định được bất kỳ rò rỉ nào về kế hoạch của mình, một số người nói rằng quyết định sử dụng một số lượng lớn bất thường xe tải và cảnh sát có thể đã cảnh báo cho các tay trinh sát của băng đảng. Những kẻ này đã theo dõi sát các di chuyển của cảnh sát.

Một chục cư dân, lãnh đạo địa phương và quan chức chính phủ nói với Reuters rằng cuộc truy quét đã không làm suy yếu được sự kiểm soát của băng đảng đối với cộng đồng.