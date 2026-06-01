Từ tuần tới, người dân chạy xe ra đường khỏi lo mang 'cà vẹt' xe

Thông tư số 37/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ 8.6.

Theo đó, người dân nhận kết quả đăng ký xe có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công; qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe. Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Từ ngày 8.6, dữ liệu đăng ký xe sẽ tích hợp trên VNeID và VNeTraffic ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, thay vì trước đây sau khi bấm biển số, người dân phải đợi vài ngày làm việc rồi "lặn lội" lên lại cơ quan Công an để bấm số xếp hàng nhận "cà vẹt (đăng ký xe) bằng giấy/thẻ nhựa, thì nay, kết quả bản điện tử sẽ được trả thẳng về tài khoản VNeID và VNeTraffic. Người dân có thể ngồi nhà nhận kết quả, còn bản cứng nếu thích thì đăng ký chuyển phát nhanh về tận cửa.

Khi lưu thông ngoài đường, nếu bị Công an kiểm tra hành chính, chủ phương tiện chỉ cần mở ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic xuất trình chứng nhận đăng ký xe điện tử. Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ quét mã QR là có thể xác minh toàn bộ thông tin hợp pháp.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 744 về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ xe không phải nộp bản sao hay xuất trình bản gốc giấy chứng nhận/sổ kiểm định mà thay vào đó có thể sử dụng giấy đăng ký xe tích hợp trên ứng dụng VNeID khi đi đăng kiểm hoặc khi làm các thủ tục liên quan. Thông qua việc tra cứu dữ liệu số, thời gian giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể.

Ngoài ra, theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1.1.2027, ô tô cũng sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Nhìn chung, chủ phương tiện ra đường đang ngày càng "nhẹ ví" vì không còn lo mang nhiều giấy tờ xe như trước.



