Các chuyên gia BVĐK Tâm Anh TP.HCM: TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân, BS.CKII Nguyễn Văn Dương và ThS.BS Lê Xuân Hoàng sẽ tư vấn các dấu hiệu nhận biết sớm của rối loạn nhịp tim chậm, cũng như những trường hợp cần can thiệp đặt máy tạo nhịp để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Đồng thời, các bác sĩ sẽ cập nhật những tiến bộ trong điều trị với máy tạo nhịp không dây thế hệ mới, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng, hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.