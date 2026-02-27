Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Tư vấn điều trị rối loạn nhịp chậm bằng máy tạo nhịp không dây thế hệ mới

Huỳnh Na
Huỳnh Na
27/02/2026 08:00 GMT+7

20 giờ thứ Sáu ngày 27.2.2026, chương trình tư vấn trực tuyến 'Tiên phong công nghệ điều trị rối loạn nhịp chậm bằng máy tạo nhịp không dây thế hệ mới' diễn ra trên nền tảng online của Báo Thanh Niên và BVĐK Tâm Anh.

Các chuyên gia BVĐK Tâm Anh TP.HCM: TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân, BS.CKII Nguyễn Văn Dương và ThS.BS Lê Xuân Hoàng sẽ tư vấn các dấu hiệu nhận biết sớm của rối loạn nhịp tim chậm, cũng như những trường hợp cần can thiệp đặt máy tạo nhịp để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Đồng thời, các bác sĩ sẽ cập nhật những tiến bộ trong điều trị với máy tạo nhịp không dây thế hệ mới, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng, hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM) để được chuyên gia giải đáp.

Khám phá thêm chủ đề

rối loạn nhịp chậm Máy tạo nhịp không dây điều trị Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận