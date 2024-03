Tư vấn mùa thi 2024:Cơ hội tốt để học sinh nắm thông tin mới nhất về thi

Sáng nay (23.3), chương trình Tư vấn mùa thi 2024 diễn ra tại sân A25 trong khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt, ngôi trường có không gian xanh và cảnh quan nằm trong số những trường ĐH đẹp cả nước. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Trường ĐH Đà Lạt tổ chức với sự tham dự của khoảng 2.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).



Chương trình được trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 26 năm 2024 sáng nay diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt với hơn 2.000 học sinh tham dự BÁ DUY

V IỆC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH VÔ CÙNG CẦN THIẾT

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên tại TP.Đà Lạt, chương trình Tư vấn mùa thi có sự tham gia của đại diện Bộ GD-ĐT là TS Phạm Như Nghệ, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, để thông tin cho các em học sinh biết được những điểm mới và những điều cần lưu ý trong kỳ tuyển sinh ĐH sắp đến.

Chia sẻ với Thanh Niên, TS Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho hay thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Bộ GD-ĐT đã triển khai việc sử dụng kết quả tốt nghiệp để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước từ năm 2015. Năm 2024 tiếp tục duy trì những nguyên tắc cơ bản trong cách tổ chức, ra đề, chấm thi và xét tốt nghiệp THPT, trong phương thức đăng ký và xét tuyển vào ĐH, CĐ, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện phương thức tuyển sinh. Vì vậy, việc tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

"Năm nay cũng như nhiều năm trước, Báo Thanh Niên phối hợp với Sở tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đánh giá đây là một chương trình vô cùng hữu ích, là một cơ hội tốt để phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội nắm bắt những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và việc xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2024", TS Phạm Thị Hồng Hải nhìn nhận.

Dặn dò các em học sinh, TS Phạm Thị Hồng Hải nhắn gửi: "Chương trình Tư vấn mùa thi này là dịp để các em không chỉ được trực tiếp tìm hiểu thông tin ngành, nghề, cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ mà còn được tham gia buổi tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề cụ thể. Bên cạnh đó, các em cũng được các chuyên gia tư vấn chi tiết về quy chế và điểm mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo, phương thức xét tuyển, hình thức nộp hồ sơ, lựa chọn nghề nghiệp, định hướng chọn trường… Vì vậy, các em nên cân nhắc kỹ nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển, để chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân, điều kiện của gia đình, đồng thời phù hợp với xu hướng nghề nghiệp trong nước và quốc tế".

Công tác chuẩn bị cho buổi tư vấn đã hoàn tất BÁ DUY

C ÔNG TÁC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ

TS Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Đà Lạt, chia sẻ năm 2024 là năm thứ tám nhà trường phối hợp với Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Lâm Đồng với vai trò đồng tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi. Có thể nói đây là một chương trình hết sức ý nghĩa của Báo Thanh Niên được tổ chức hằng năm trước khi các em học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH. Chương trình mang đến cho các em những thông tin hết sức quý giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ, thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm, việc lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở thích của các em để thông qua đó các em có được sự lựa chọn ngành nghề, chọn trường đúng đắn.

Cũng theo TS Duy, để phối hợp tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2024, Trường ĐH Đà Lạt đã thành lập Ban phối hợp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị một số công việc, như: chuẩn bị sân khấu, bạt che nắng, backdrop, âm thanh, ghế ngồi cho hơn 2.000 học sinh về tham dự chương trình, chuẩn bị đường truyền internet tốc độ cao phục vụ phát sóng trực tuyến chương trình trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, bố trí sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ, hướng dẫn học sinh về tham dự, văn nghệ phục vụ chương trình và công tác lễ tân, phục vụ. Trường cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng cử cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho chương trình.