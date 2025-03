Tư vấn mùa thi đến với 2 vùng đất đặc biệt ở Bình Định, Phú Yên

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn.

Nơi ba anh em nhà Tây Sơn từng học chữ

TX.An Nhơn là đô thị có bề dày lịch sử, có trầm tích văn hóa lớn nhất tỉnh Bình Định. Trong lịch sử, An Nhơn từng là kinh đô Vijaya của Vương quốc Chăm Pa (giai đoạn 983 - 1471) và là đế đô của vương triều Thái Đức - Nguyễn Nhạc (giai đoạn 1776 - 1793).

Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Phú Yên) chào đón chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Vùng đất An Nhơn cũng là nơi đặt nền móng đầu tiên cho phong trào Tây Sơn. Theo ghi chép, cụ Trương Văn Hiến từ Nghệ An vào làng An Thái (nay là xã Nhơn Phúc), dạy võ và chữ Hán cho trai tráng trong làng. Trong những người theo học có 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Chính thầy giáo Hiến là người khơi dậy tinh thần dân tộc, ý chí thống nhất giang sơn và cũng là quân sư của Tây Sơn Tam kiệt…

Vào chiều 15.3, chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 27 năm 2025 của Báo Thanh Niên sẽ tổ chức tại Trường THPT số 1 An Nhơn (TX.An Nhơn) với sự tham gia của hơn 1.400 học sinh (HS) khối 12, đến từ các trường: THPT số 1 An Nhơn, số 2 An Nhơn, số 3 An Nhơn, Nguyễn Trường Tộ, Hòa Bình, Nguyễn Đình Chiểu.

X Ứ DỪA SÔNG CẦU THƠ MỘNG

TX.Sông Cầu nằm ở cực bắc tỉnh Phú Yên, giáp TP.Quy Nhơn (Bình Định). Đây là vùng quê thơ mộng với nhiều bãi biển tuyệt đẹp, có danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài, những rừng dừa dọc theo QL1, được mệnh danh là "thủ phủ" của nghề nuôi tôm hùm cả nước…

HS ở vùng đất này cần cù, siêng năng, chịu thương, chịu khó trong học tập nên nhiều em đạt thành tích cao. Hay tin chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng TX.Sông Cầu (P.Xuân Phú, TX.Sông Cầu) vào chiều 16.3, nhiều HS mong đợi sẽ được giải đáp về những điểm mới của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và thi tốt nghiệp năm 2025.

Chương trình Tư vấn mùa thi tại TX.Sông Cầu năm nay sẽ có hơn 1.000 HS thuộc các trường trên địa bàn TX.Sông Cầu tham dự, gồm: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phan Chu Trinh, THCS và THPT Võ Nguyên Giáp, THCS và THPT Nguyễn Khuyến. Trong đó, Trường THPT Phan Chu Trinh cách địa điểm tổ chức chương trình hơn 25 km. Để đảm bảo an toàn cho HS, Báo Thanh Niên đã sắp xếp xe đưa đón các em đến địa điểm tổ chức chương trình.

"Nhà trường sẽ cử đại diện của 11 lớp khối 12 đến tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều 16.3. Những HS này sẽ thay mặt các bạn trong lớp đặt câu hỏi về những khúc mắc các em gặp phải, sau đó sẽ về truyền tải lại cho cả lớp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã thông báo cho HS, phụ huynh quan tâm chương trình có thể tự túc đến địa điểm tổ chức chương trình để tham gia trực tiếp hoặc xem online qua đường link của Báo Thanh Niên", cô Lê Thẩm Ánh, Phó bí thư Đoàn trường THPT Phan Chu Trinh, chia sẻ.

Vịnh Xuân Đài ở TX.Sông Cầu ẢNH: CHÍ TRUNG

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại TX.Sông Cầu có sự tham dự của đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, nhiều chuyên gia đến từ các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc để giới thiệu, cung cấp, giải đáp những thông tin mới nhất về quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2025.

Tại chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của HS và phụ huynh liên quan đến đợt tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025; cung cấp những thông tin mới nhất, nóng nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ đối với lứa HS đầu tiên theo học chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

G Ỡ RỐI CHO HỌC SINH

Chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại 2 nơi có sự tham gia tư vấn của các trường, gồm: Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH); Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Tài chính - Marketing; Trường ĐH Nha Trang; Trường ĐH Thái Bình Dương; Trường ĐH Xây dựng Miền Trung; Trường ĐH Tài chính - Kế toán; Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và ĐH Duy Tân.

Nguyễn Đức Toàn, HS lớp 12A4 Trường THPT số 1 An Nhơn (Bình Định), cho biết rất háo hức chờ đến ngày được đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi. "Tại chương trình, em có thể được giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp kiến thức để em tự tin lựa chọn nguyện vọng vào các trường, tránh chọn nhầm, gây mất thời gian", Toàn nói.

Còn Võ Huỳnh Hoàng Nam (HS lớp 12TN1 Trường THPT Phan Đình Phùng, TX.Sông Cầu, Phú Yên), chia sẻ: "Em cùng các bạn rất mong đến chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên. Hiện chúng em đã chuẩn bị nhiều câu hỏi để nhờ các chuyên gia của Ban Tư vấn chương trình giải đáp. Đây là năm đầu tiên chúng em thi theo chương trình mới nên có rất nhiều vấn đề băn khoăn. Hơn thế nữa, chúng em rất mong các chuyên gia tư vấn về việc chọn ngành học, vị trí, vai trò cũng như nhu cầu việc làm".

Học sinh lớp 12 ở An Nhơn chờ đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 An Nhơn, nhà trường xác định cần tư vấn hướng nghiệp cho HS càng sớm, càng tốt để các em chọn ngành, chọn trường phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT.

"Chương trình Tư vấn mùa thi giúp cho HS nắm bắt những kiến thức hữu ích chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH. Tại chương trình, HS sẽ được các trường ĐH có kinh nghiệm tư vấn, giúp lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai", ông Lộc cho biết thêm.

Ông Trần Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp (TX.Sông Cầu), mong muốn: "Tôi rất mong qua sự tư vấn của các chuyên gia có thể giúp các em chọn được ngành, nghề học, hiểu rõ về phương thức tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH. Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường cũng chưa hoàn thiện được phương án tuyển sinh, gây lo lắng cho HS. Ngoài ra, tôi rất mong các chuyên gia có thể định hướng được xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu việc làm của xã hội trong tương lai để HS chọn cho mình ngành học phù hợp nhất".

Giúp học sinh định hướng đúng chọn ngành, chọn trường Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho hay khi biết Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại TX.An Nhơn, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã đề nghị hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TX.An Nhơn tạo điều kiện cho HS lớp 12 tham dự. "Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ giúp HS tiếp cận, giao lưu trực tiếp với các thầy cô ở các trường ĐH trên toàn quốc. Qua đó, giúp các em định hướng đúng trong việc chọn ngành, chọn trường học phù hợp với năng lực và sở thích của mình", ông Hùng nói. Ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cảm ơn Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại TX.Sông Cầu. "Ban tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đều là những chuyên gia của các trường hàng đầu tại TP.HCM và các trường lớn ở miền Trung. Qua buổi tư vấn trực tiếp, HS sẽ có thêm thông tin đầy đủ hơn, rõ ràng hơn để chọn lựa ngành học phù hợp với sở thích, năng khiếu và những lĩnh vực, ngành nghề "hot" hiện nay trên thị trường lao động cả nước", ông Văn nói.