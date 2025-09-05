Chẩn đoán và điều trị sớm giúp ngăn bệnh tiến triển nặng, hạn chế biến chứng. Người bệnh có thể tầm soát loãng xương thông qua xét nghiệm máu, đo mật độ xương bằng Dexa…

Loãng xương được điều trị bằng các loại thuốc chống hủy xương, thuốc tái tạo xương... Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong dùng hợp chất denosumab - thuốc sinh học thế hệ mới, tiêm 6 tháng/lần, hiệu quả với người loãng xương nặng hoặc có bệnh lý kèm theo.

20 giờ thứ sáu ngày 5.9.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề "Loãng xương: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị":

PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa - Trưởng khoa Cơ xương khớp

PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Thủy - Bác sĩ khoa Cơ xương khớp

TS.BS Chế Đình Nghĩa - Phó khoa Chấn thương chỉnh hình

