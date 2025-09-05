Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị loãng xương

Huỳnh Na
Huỳnh Na
05/09/2025 08:00 GMT+7

Loãng xương phổ biến ở nữ giới trên 50 tuổi và nam giới trên 65 tuổi. Hiện, Việt Nam có khoảng 3,6 triệu người mắc bệnh và đang có xu hướng trẻ hóa.

Chẩn đoán và điều trị sớm giúp ngăn bệnh tiến triển nặng, hạn chế biến chứng. Người bệnh có thể tầm soát loãng xương thông qua xét nghiệm máu, đo mật độ xương bằng Dexa…

Loãng xương được điều trị bằng các loại thuốc chống hủy xương, thuốc tái tạo xương... Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong dùng hợp chất denosumab - thuốc sinh học thế hệ mới, tiêm 6 tháng/lần, hiệu quả với người loãng xương nặng hoặc có bệnh lý kèm theo.

20 giờ thứ sáu ngày 5.9.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề "Loãng xương: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị":

  • PGS.TS.BS Đặng Hồng Hoa - Trưởng khoa Cơ xương khớp
  • PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Thủy - Bác sĩ khoa Cơ xương khớp
  • TS.BS Chế Đình Nghĩa - Phó khoa Chấn thương chỉnh hình

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

loãng xương Đột phá trong chẩn đoán và điều trị loãng xương Loãng xương phổ biến ở nữ giới trên 50 tuổi và nam giới trên 65 tuổi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề “Loãng xương: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị”
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận