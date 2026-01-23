Thời tiết những ngày trước tết Nguyên đán lạnh sâu, kết hợp gia tăng đi lại, tiệc tùng là cơ hội thuận lợi cho các bệnh hô hấp như cúm, sởi, thủy đậu, não mô cầu… phát triển, lây lan trong cộng đồng. Các bệnh này Việt Nam đã có đầy đủ vắc xin phòng ngừa cho cả trẻ em và người lớn, hiệu quả bảo vệ từ 90 - 98% tùy loại vắc xin. Tiêm vắc xin đầy đủ cho cả gia đình tạo lá chắn miễn dịch kịp thời, yên tâm vui tết.

Để giải đáp thắc mắc về cách phòng bệnh và thông tin về các chương trình ưu đãi, hỗ trợ chi phí hấp dẫn khi tiêm vắc xin dịp sắp tết, 20 giờ thứ sáu ngày 23.1.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin trước Tết bảo vệ sớm cho cả gia đình & Chương trình hỗ trợ chi phí". Chương trình có sự tư vấn của BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, BS Huỳnh Trần An Khương, Quản lý Y khoa và ông Thái Chấn Hòa, nhân viên Chăm sóc Khách hàng của VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.