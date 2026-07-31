Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Đây là nhóm thường xuyên học tập và sinh hoạt trong môi trường đông, tiếp xúc gần, dễ lây nhiễm các mầm bệnh như cúm, phế cầu, sởi, quai bị, thủy đậu, não mô cầu…

Nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, 20h thứ 6 ngày 31.07.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC (VNVC) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Tiêm vắc xin, rà soát tiêm chủng cho trẻ em trước năm học mới theo Nghị định 165 của Chính phủ". Chương trình có sự tư vấn của BS Danh Thị Mỹ Hồng và BS Nguyễn Đức Bá Đạt, Quản lý Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng