Thời tiết thay đổi khiến triệu chứng bệnh tăng nặng, kéo dài, ảnh hưởng khả năng vận động. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt tình trạng teo cơ, biến dạng khớp, gãy xương tự phát.

20 giờ, thứ sáu ngày 13.11.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn:

ThS-BS Nguyễn Thị Thùy Linh - Bác sĩ Nội Cơ xương khớp

- Bác sĩ Nội Cơ xương khớp ThS-BS.CKI Ngô Tuấn Anh - Bác sĩ Nội Cơ xương khớp

- Bác sĩ Nội Cơ xương khớp ThS-BS.CKI Đào Duy An Duy - Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC, Chấn thương chỉnh hình Tâm Anh. TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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