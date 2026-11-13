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    Live Tư vấn trực tuyến: Cảnh báo xương khớp 'lên tiếng' khi thời tiết thay đổi

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Đau khớp, cứng khớp, sưng nóng khớp, khớp kêu lục cục khi vận động có thể liên quan đến thoái hóa khớp, viêm khớp, gout, loãng xương…

    Thời tiết thay đổi khiến triệu chứng bệnh tăng nặng, kéo dài, ảnh hưởng khả năng vận động. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt tình trạng teo cơ, biến dạng khớp, gãy xương tự phát.

    20 giờ, thứ sáu ngày 13.11.2026, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trực tiếp tư vấn:

    • ThS-BS Nguyễn Thị Thùy Linh - Bác sĩ Nội Cơ xương khớp
    • ThS-BS.CKI Ngô Tuấn Anh - Bác sĩ Nội Cơ xương khớp
    • ThS-BS.CKI Đào Duy An Duy - Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC, Chấn thương chỉnh hình Tâm Anh. TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

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