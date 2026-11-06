Ngoài dễ lây nhiễm, các bệnh kể trên còn có thể gây biến chứng nguy hiểm nhất là với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ. Ngoài khám sức khỏe tiền hôn nhân, các cặp đôi cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ để chủng ngừa các vắc xin phòng bệnh, đón con cái chào đời khỏe mạnh.

Để giúp các cặp đôi phòng bệnh hiệu quả, 20 giờ, thứ sáu ngày 6.11.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC (VNVC) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Hạnh phúc chung đôi đón con khỏe mạnh - vắc xin quan trọng chuẩn bị cho hôn nhân và làm cha mẹ" với sự tham gia BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại, Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM; BS Bùi Thanh Phong và BS Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.