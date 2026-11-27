Giai đoạn đầu, các bệnh hô hấp đều có triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng thêm bệnh nền, dẫn đến nhập viện. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm nguy cơ cao.

Nhằm giúp gia đình trang bị những kiến thức về cách nhận biết bệnh và tiêm vắc xin kịp thời, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn: "Tiêm vắc xin phòng bệnh hô hấp". Chương trình diễn ra lúc 20 giờ, thứ sáu ngày 27.11.2026 với sự tư vấn của TS-BS Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I TP.HCM và BS.CKI Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa, VNVC.



Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

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