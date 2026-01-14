Tử vi 12 con giáp ngày 14.1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Con giáp may mắn hôm nay

Tuổi Dần: Công việc thuận lợi, tinh thần thoải mái.

Tuổi Ngọ: Nhịp sống tích cực, dễ gặp niềm vui nhỏ trong ngày.

Con giáp nên chậm lại

Tuổi Mão: Tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định.

Tuổi Tị: Nên cân nhắc kỹ trước các vấn đề liên quan đến chi tiêu.