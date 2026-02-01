Tử vi ngày 1 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 1 tháng 2 có xu hướng muốn làm mới cách làm việc quen thuộc. Bạn không muốn lặp lại nhịp cũ mà tìm cách linh hoạt hơn. Công việc chưa áp lực nhưng cần sự tập trung. Tài lộc ở mức ổn định, phù hợp để bắt đầu kế hoạch chi tiêu mới cho tháng.
- Tuổi Sửu bước vào đầu tháng với tâm thế thận trọng. Bạn không vội vàng mà ưu tiên sự chắc chắn trong từng việc nhỏ. Công việc tiến triển chậm nhưng đều. Tài chính không biến động lớn, đủ để bạn yên tâm xoay xở.
- Tuổi Dần có tinh thần khá hứng khởi khi mở đầu tháng mới. Bạn sẵn sàng thử những hướng đi khác hoặc thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Đây là một trong những con giáp may mắn hôm nay, nhất là về động lực và cảm hứng cá nhân.
- Tuổi Mão cần thời gian để thích nghi với nhịp sinh hoạt mới sau kỳ nghỉ. Bạn nên bắt đầu từ những việc đơn giản để tránh bị quá tải. Tài lộc đủ dùng, chưa nên đưa ra quyết định chi tiêu lớn trong ngày đầu tháng.
- Tuổi Thìn quan tâm nhiều đến định hướng dài hạn khi bước sang tháng mới. Bạn bắt đầu suy nghĩ rõ hơn về mục tiêu cá nhân và công việc. Tài lộc ở mức trung bình, phù hợp để lên kế hoạch thay vì hành động vội.
- Tuổi Tị có xu hướng thu gọn các mối quan hệ xã giao, tập trung vào việc của mình. Ngày đầu tháng thích hợp để bạn sắp xếp lại lịch trình và ưu tiên những điều quan trọng. Tài chính ổn định, không có biến động đáng chú ý.
- Tuổi Ngọ bước vào tháng mới với nhịp sống khá nhanh. Bạn chủ động bắt tay vào việc mà không chần chừ. Theo tử vi ngày 1 tháng 2, công việc trôi chảy hơn dự kiến. Tài lộc có tín hiệu tích cực ở mức nhỏ, tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi.
- Tuổi Mùi dành nhiều thời gian cho việc cân bằng cảm xúc. Bạn không muốn bị cuốn vào áp lực ngay từ đầu tháng. Công việc ở mức vừa phải. Tài chính đủ dùng, nên chi tiêu tiết chế trong những ngày đầu.
- Tuổi Thân linh hoạt trong việc thích nghi với kế hoạch mới. Bạn dễ nắm bắt nhịp làm việc và xử lý tình huống phát sinh. Công việc tiến triển tốt. Tài lộc ổn định, không gây áp lực.
- Tuổi Dậu đặt nhiều kỳ vọng cho tháng mới, đôi lúc tự tạo áp lực cho bản thân. Bạn nên cho mình khởi động từ từ để giữ sức. Tử vi hằng ngày cho thấy tài chính ở mức an toàn, chưa cần quyết định lớn.
- Tuổi Tuất bước vào đầu tháng với mong muốn sắp xếp lại mọi thứ cho rõ ràng. Bạn cần ưu tiên việc quan trọng thay vì ôm đồm. Tài lộc ở mức vừa phải, phù hợp để lập kế hoạch chi tiêu.
- Tuổi Hợi nên chú ý chăm sóc sức khỏe và nhịp sinh hoạt khi bắt đầu tháng mới. Bạn cần thời gian để lấy lại năng lượng. Công việc nhẹ nhàng. Tài chính đủ dùng, giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn.
Con giáp may mắn hôm nay:
- Tuổi Dần: Tinh thần tích cực, dễ khởi động việc mới.
- Tuổi Ngọ: Tài lộc có tín hiệu thuận lợi đầu tháng.
Con giáp nên chậm lại hôm nay:
- Tuổi Mão: Tránh vội vàng khi chưa quen nhịp mới.
- Tuổi Dậu: Giảm bớt áp lực tự đặt ra.
Màu sắc - con số tham khảo:
- Màu sắc: xanh lá nhạt, trắng
- Con số: 1 - 9
