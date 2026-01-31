Tử vi ngày 31 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 31 tháng 1 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

Tuổi Tí trong tử vi ngày 31 tháng 1 có xu hướng muốn hoàn tất mọi việc còn dang dở để lòng được yên. Bạn không thích kéo dài chuyện cũ sang năm mới. Công việc không nhiều nhưng cần sự chỉn chu. Tài lộc ở mức ổn định, đủ để bạn chủ động trong những ngày cuối năm. Tuổi Sửu dành nhiều thời gian suy nghĩ về gia đình và những điều mình đã cố gắng suốt năm qua. Có những áp lực không nói ra nhưng bạn đã âm thầm gánh vác. Công việc tạm ổn, không phát sinh rắc rối. Tài chính không dư dả nhưng nằm trong tầm kiểm soát. Tuổi Dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cho phép mình buông bỏ những điều không còn phù hợp. Bạn không muốn mang theo sự mệt mỏi sang năm mới. Đây là một trong những con giáp may mắn hôm nay vì tinh thần được giải tỏa giúp mọi việc trở nên dễ chịu hơn. Tuổi Mão nhạy cảm hơn thường ngày, dễ hoài niệm về những chuyện đã qua. Công việc không áp lực nhưng bạn cần tránh để cảm xúc chi phối quyết định. Tài lộc đủ dùng, không nên chi tiêu vì cảm giác bù đắp. Tuổi Thìn nhìn lại một năm với nhiều thay đổi trong suy nghĩ và các mối quan hệ. Bạn bắt đầu nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Theo tử vi ngày 31 tháng 1, công việc không biến động. Tài lộc ở mức trung bình, phù hợp với chi tiêu tiết chế. Tuổi Tị có nhu cầu thu mình, dành thời gian cho bản thân và những người thân thiết. Bạn không còn hứng thú với các cuộc gặp gỡ xã giao. Công việc nhẹ nhàng. Tài chính ổn định, không có khoản chi lớn phát sinh. Tuổi Ngọ có xu hướng dịch chuyển, chuẩn bị cho việc về quê hoặc sum họp. Dù hơi mệt, bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực. Tài lộc không tăng mạnh nhưng có sự hỗ trợ vừa đủ để bạn yên tâm. Tuổi Mùi quan tâm nhiều đến không gian sống và những việc nhỏ mang tính tinh thần. Việc sắp xếp, dọn dẹp giúp bạn cảm thấy lòng mình gọn gàng hơn. Công việc ổn. Theo tử vi hằng ngày, tài chính ở mức vừa phải. Tuổi Thân suy nghĩ về những kế hoạch cá nhân sau tết. Bạn bắt đầu hình dung rõ hơn điều mình muốn thay đổi trong năm mới. Công việc trôi chảy. Tài lộc ổn định, không lo thiếu hụt. Tuổi Dậu dễ tự nhìn lại bản thân với nhiều kỳ vọng chưa trọn vẹn. Thay vì tự trách, bạn nên cho mình một khoảng nghỉ cần thiết. Công việc không có biến động. Tài chính ổn, không nên chi tiêu vì áp lực hình thức. Tuổi Tuất dành thời gian sắp xếp lại các mối quan hệ và mục tiêu cá nhân. Bạn muốn bước sang năm mới với tâm thế rõ ràng hơn. Tài lộc ở mức an toàn, tránh những quyết định mạo hiểm. Tuổi Hợi nên chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe trong ngày cuối tháng chạp. Bạn cần nạp lại năng lượng trước những ngày tết. Công việc nhẹ, tài lộc đủ dùng, phù hợp để sống chậm lại.