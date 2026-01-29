Tử vi ngày 29 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí hôm nay tập trung nhiều vào chuyện tiền bạc và chi tiêu Tết. Bạn có xu hướng cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, tránh chi theo cảm hứng. Công việc không quá áp lực nhưng cần hoàn tất đúng hạn để không vướng bận sang những ngày tới. Theo tử vi ngày 29 tháng 1, tài lộc ở mức ổn định, đủ để xoay xở các khoản cần thiết.
- Tuổi Sửu chịu áp lực từ trách nhiệm gia đình hoặc công việc dồn cuối năm. Dù hơi mệt, bạn vẫn giữ được sự bền bỉ quen thuộc. Tài chính không tăng mạnh nhưng không thiếu hụt, quan trọng là biết phân bổ hợp lý trong những ngày cao điểm.
- Tuổi Dần trong tử vi ngày 29 tháng 1 có tinh thần khá thoải mái. Bạn chủ động sắp xếp mọi việc nên ít rơi vào cảnh bị động. Đây là một trong những con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt ở khía cạnh tinh thần và sự suôn sẻ trong công việc.
- Tuổi Mão dễ bị cuốn theo nhịp sinh hoạt của người khác, từ mua sắm đến di chuyển. Bạn nên giữ kế hoạch riêng để tránh mệt mỏi. Tài chính đủ dùng, không nên chạy theo các khoản chi mang tính hình thức.
- Tuổi Thìn quan tâm rõ rệt đến tài lộc và các khoản chi lớn trước tết. Việc so sánh giá, tính toán kỹ giúp bạn tránh được rủi ro không đáng có. Hôm nay không phải ngày để mạo hiểm tài chính.
- Tuổi Tị có xu hướng thu gọn công việc và các mối quan hệ xã giao. Bạn muốn dành thời gian cho gia đình hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn. Tài chính ổn định, phù hợp với việc chi tiêu tiết chế và có kế hoạch.
- Tuổi Ngọ bận rộn với việc di chuyển, sắp xếp lịch trình hoặc chuẩn bị về quê. Dù hơi tất bật, bạn vẫn xử lý gọn gàng. Tài lộc có tín hiệu tốt ở mức nhỏ, thường đến từ khoản thu phụ hoặc được hỗ trợ.
- Tuổi Mùi dành nhiều tâm trí cho chuyện gia đình và chuẩn bị tết. Công việc tạm ổn, không phát sinh vấn đề lớn. Tài chính ở mức vừa phải, nên ưu tiên chi tiêu cho những nhu cầu thiết thực.
- Tuổi Thân linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh cuối năm, nhất là chuyện mua sắm hoặc giấy tờ. Công việc tiến triển nhờ sự nhanh nhạy. Tài lộc ổn định, không có biến động lớn.
- Tuổi Dậu tự đặt kỳ vọng cao cho bản thân, dễ dẫn đến căng thẳng. Bạn nên cho phép mình làm chậm lại để giữ sức. Tài chính ổn, nhưng không nên chi quá tay cho những thứ không thật sự cần.
- Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về kế hoạch sau tết, từ công việc đến định hướng cá nhân. Dù chưa cần quyết định ngay, việc chuẩn bị tinh thần giúp bạn yên tâm hơn. Chi tiêu nên giữ mức an toàn.
- Tuổi Hợi cần chú ý sức khỏe trong những ngày bận rộn cuối tháng chạp. Công việc không nhiều nhưng bạn dễ mệt nếu thiếu nghỉ ngơi. Tài lộc đủ dùng, nên ưu tiên chăm sóc bản thân để đón tết trọn vẹn.
Tử vi ngày 29 tháng 1: Con giáp nào may mắn hôm nay?
29/01/2026 05:15 GMT+7
