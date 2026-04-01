Tử vi ngày 1 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 1 tháng 4 có vận khí khá sáng, bạn dễ bắt nhịp nhanh với công việc hoặc kế hoạch mới. Một ý tưởng nhỏ có thể phát triển thành hướng đi dài hạn. Tài lộc có tín hiệu tích cực nếu bạn chủ động.
- Tuổi Sửu hôm nay vận khí ổn định, bạn chọn cách bắt đầu chậm nhưng chắc. Điều này giúp bạn tránh được sai sót ngay từ đầu. Tài lộc duy trì mức an toàn.
- Tuổi Dần có vận khí mạnh mẽ, bạn dễ muốn tạo dấu ấn ngay ngày đầu tháng. Tuy nhiên, cần tránh nóng vội để không "đốt sức" quá sớm. Tài lộc ở mức khá nếu kiểm soát tốt nhịp độ.
- Tuổi Mão hôm nay vận khí nhẹ nhàng, phù hợp với việc lên kế hoạch hơn là hành động dồn dập. Khi bạn chuẩn bị kỹ, những ngày sau sẽ thuận lợi hơn. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Thìn có vận khí rõ ràng, bạn nhìn thấy hướng đi và bắt đầu triển khai từng bước. Một tín hiệu tích cực xuất hiện giúp bạn thêm tự tin. Đây là con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng khởi sắc.
- Tuổi Tị hôm nay vận khí thiên về suy nghĩ chiến lược. Bạn có xu hướng nhìn xa và cân nhắc kỹ trước khi hành động. Đây là nền tảng tốt cho tài lộc trong thời gian tới.
- Tuổi Ngọ trong tử vi ngày 1 tháng 4 dễ bị cuốn theo nhịp nhanh đầu tháng. Vận hạn cần tránh là ôm quá nhiều việc cùng lúc khiến bạn nhanh mất năng lượng. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi hôm nay vận khí hài hòa, bạn dễ cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Sự ổn định giúp bạn duy trì phong độ tốt. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân ngày 1 tháng 4 có vận khí nhanh nhạy, bạn dễ nắm bắt cơ hội ngay từ những ngày đầu tháng. Một quyết định đúng lúc có thể tạo lợi thế dài hạn. Vì vậy, tuổi Thân là con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện rõ rệt.
- Tuổi Dậu hôm nay vận khí yêu cầu sự cẩn trọng. Bạn nên kiểm tra kỹ trước khi triển khai kế hoạch để tránh sai sót ban đầu. Tài lộc được giữ vững.
- Tuổi Tuất có vận khí ổn định, bạn làm việc theo kế hoạch rõ ràng và ít bị xáo trộn. Đây là nền tảng tốt để phát triển lâu dài. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi hôm nay vận khí thuận nhẹ, bạn bắt đầu tháng mới với tâm thế thoải mái. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay về tinh thần, giúp bạn duy trì sự ổn định và mở ra cơ hội về tài lộc.
Tử vi ngày 1 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?
01/04/2026 05:20 GMT+7
