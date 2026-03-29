Tử vi ngày 29 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?

29/03/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 29 tháng 3 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp ngày cuối tuần. Vận khí thiên về 'xả - nạp' năng lượng: ai biết buông những áp lực cũ và nạp lại tinh thần sẽ chuẩn bị tốt hơn cho tuần mới. Tài lộc không nằm ở việc kiếm thêm mà ở việc giữ được sự cân bằng và tránh hao hụt không cần thiết.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 29 tháng 3 có vận khí mang tính "dọn dẹp", bạn dễ muốn sắp xếp lại không gian sống hoặc kế hoạch cá nhân. Một sự gọn gàng nhỏ có thể giúp bạn cảm thấy kiểm soát tốt hơn. Tài lộc ổn định, phù hợp rà soát chi tiêu.
  2. Tuổi Sửu hôm nay vận khí nhẹ nhàng, bạn không bị cuốn vào áp lực mà dành thời gian cho những việc quen thuộc. Sự đơn giản lại mang đến cảm giác dễ chịu. Tài lộc duy trì mức an toàn.
  3. Tuổi Dần có xu hướng hướng ngoại, bạn dễ muốn ra ngoài, gặp gỡ hoặc tham gia hoạt động mới. Những kết nối này có thể mang lại thông tin hữu ích. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình nhưng có cơ hội mở rộng.
  4. Tuổi Mão hôm nay vận khí thiên về cảm xúc, bạn nên chọn không gian yên tĩnh để cân bằng lại bản thân. Khi ổn định tinh thần, bạn sẽ nhìn mọi việc rõ ràng hơn. Tài lộc không biến động lớn.
  5. Tuổi Thìn có vận khí suy ngẫm, bạn dễ nhìn lại những gì đã làm trong tuần và rút ra bài học. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tới. Tài lộc đủ dùng.
  6. Tuổi Tị hôm nay vận khí "tĩnh", phù hợp với những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, học hỏi hoặc nghỉ ngơi. Khi bạn giảm tốc, bạn sẽ nạp lại năng lượng tốt hơn. Tài lộc giữ ở mức ổn định.
  7. Tuổi Ngọ ngày 29 tháng 3 dễ bị cuốn theo cảm hứng. Bạn có thể chi tiêu hoặc quyết định nhanh mà không suy nghĩ kỹ. Vận hạn cần tránh là hành động theo cảm xúc, đặc biệt liên quan đến tiền bạc.
  8. Tuổi Mùi hôm nay vận khí ấm áp, bạn dễ tìm thấy niềm vui trong gia đình hoặc những mối quan hệ thân thiết. Điều này giúp bạn cảm thấy vững vàng hơn. Tài lộc đủ dùng.
  9. Tuổi Thân trong tử vi ngày 29 tháng 3 có vận khí nhanh nhạy, bạn có thể nhận ra cơ hội từ một tình huống rất bình thường. Một ý tưởng nhỏ có thể trở thành lợi thế lớn. Vì vậy, tuổi Thân là con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể cải thiện từ sự tinh ý.
  10. Tuổi Dậu hôm nay vận khí cần sự buông nhẹ. Bạn không nên mang áp lực công việc vào ngày nghỉ. Khi bạn nghỉ ngơi đúng cách, hiệu suất tuần sau sẽ tốt hơn. Tài lộc an toàn.
  11. Tuổi Tuất có vận khí sắp xếp, bạn dễ muốn chỉnh lại không gian sống hoặc kế hoạch cá nhân. Điều này giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tuần mới. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
  12. Tuổi Hợi có vận khí khá thuận, bạn cảm thấy thoải mái và không bị áp lực lớn. Một trạng thái tinh thần tốt giúp bạn đưa ra quyết định nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, góp phần giữ nhịp ổn định cho tài lộc.
Tử vi ngày 29 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Khi bạn biết buông những điều không cần thiết và giữ lại điều quan trọng, vận khí và tài lộc sẽ tự nhiên cân bằng

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Thân: Nhạy bén, dễ nhìn ra cơ hội nhỏ về tài lộc.
  • Tuổi Hợi: Tinh thần ổn định, mọi việc thuận lợi.

Con giáp nên chậm lại hôm nay:

  • Tuổi Ngọ: Tránh chi tiêu theo cảm hứng.
  • Tuổi Mão: Hạn chế để cảm xúc chi phối.


