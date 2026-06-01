Tử vi ngày 1 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 1 tháng 6 có thể cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn sau khi bước sang tháng mới. Một kế hoạch từng khiến bạn chần chừ nay bắt đầu có động lực để thực hiện. Tài lộc ổn định và có tín hiệu tích cực từ những quyết định chủ động.
- Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc đặt lại mục tiêu cho tháng mới, đặc biệt là chuyện tài chính hoặc sức khỏe. Bạn không cần quá tham vọng, chỉ cần đều đặn là đủ. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
- Tuổi Dần có xu hướng muốn bắt đầu điều gì đó mới mẻ, từ công việc, học tập đến thay đổi lối sống. Đây là thời điểm tốt để bạn hành động thay vì chỉ suy nghĩ. Tài lộc ở mức khá.
- Tuổi Mão ngày 1 tháng 6 có thể bất ngờ nhận được tin vui nhỏ hoặc lời động viên giúp tinh thần tích cực hơn hẳn. Một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bạn có thêm niềm tin vào tháng mới. Tài chính ổn định.
- Tuổi Thìn dễ cảm thấy có nhiều việc cần giải quyết ngay đầu tháng. Tuy nhiên, bạn không cần làm mọi thứ cùng lúc. Khi đi từng bước, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Tị hôm nay hợp với việc thử thay đổi một thói quen cũ để tạo năng lượng mới cho bản thân. Chỉ cần một điều nhỏ như ngủ sớm hơn hoặc giảm thời gian mạng xã hội cũng giúp bạn thấy khác biệt. Tài lộc duy trì đều.
- Tuổi Ngọ có xu hướng muốn tăng tốc thật nhanh trong tháng mới, nhưng bạn nên nhớ rằng đường dài cần sức bền hơn là bùng nổ nhất thời. Vận hạn cần tránh là ôm quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
- Tuổi Mùi cảm thấy dễ chịu hơn khi được ở trong môi trường tích cực, ít áp lực. Bạn bắt đầu nhận ra rằng không cần cố làm hài lòng tất cả mọi người. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc và tinh thần đều có dấu hiệu khởi sắc từ sự tự tin.
- Tuổi Thân có thể gặp một cơ hội liên quan đến học tập, kỹ năng hoặc công việc mới. Dù còn nhiều điều chưa rõ, bạn nên cho bản thân cơ hội thử sức. Tài lộc có tín hiệu tích cực.
- Tuổi Dậu trong tử vi ngày 1 tháng 6 phù hợp với việc sắp xếp lại không gian sống hoặc góc làm việc để tạo cảm hứng mới. Khi xung quanh gọn gàng hơn, đầu óc bạn cũng sáng rõ hơn. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện từ sự chủ động thay đổi.
- Tuổi Tuất có xu hướng suy nghĩ nhiều về những điều chưa làm được trong tháng trước. Tuy nhiên, tháng mới là cơ hội để bắt đầu lại chứ không phải để tự trách mình. Tài chính an toàn.
- Tuổi Hợi sẽ trải qua một ngày khá nhẹ nhàng, bạn dễ tìm thấy niềm vui từ những kế hoạch nhỏ cho mùa hè hoặc khoảng thời gian dành cho bản thân. Tâm trạng tích cực giúp mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Tài lộc ổn định.
Tử vi ngày 1 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?
01/06/2026 05:15 GMT+7
