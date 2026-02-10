Tử vi ngày 10 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 10 tháng 2 có xu hướng muốn khép lại những chuyện còn vướng bận trong lòng. Bạn không muốn mang theo cảm xúc cũ sang những ngày sắp tới. Công việc không nhiều, tài lộc đủ dùng, quan trọng là sự an yên tinh thần.
- Tuổi Sửu dành nhiều suy nghĩ cho gia đình và những trách nhiệm đã gánh suốt năm qua. Dù chưa phải lúc nghỉ ngơi hoàn toàn, bạn cũng cho phép mình chậm lại. Tài chính không dư dả nhưng nằm trong tầm kiểm soát.
- Tuổi Dần hôm nay giữ được tâm thế rất thoải mái. Bạn không đặt nặng đúng – sai, được – mất mà chọn cách nhẹ nhàng nhìn mọi việc. Với trạng thái này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về tinh thần và sự cân bằng nội tâm.
- Tuổi Mão dễ xúc động khi nghĩ về những chuyện cũ. Bạn nên cho phép mình buông bỏ thay vì tự trách. Theo tử vi hằng ngày, tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu theo cảm xúc.
- Tuổi Thìn có nhu cầu sắp xếp lại suy nghĩ, không gian sống và cả các mối quan hệ. Việc này giúp bạn cảm thấy gọn gàng hơn trước tết. Tài chính ổn, chưa có biến động đáng lo.
- Tuổi Tị làm việc khá lặng lẽ, không muốn ồn ào hay giải thích nhiều. Bạn chọn tập trung vào việc cần làm rồi nghỉ ngơi đúng lúc. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ hôm nay dễ suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Tử vi ngày 10 tháng 2 khuyên bạn cần tránh để cảm xúc dẫn dắt quyết định. Tài chính ở mức vừa phải, chưa nên chi mạnh tay.
- Tuổi Mùi quan tâm sâu sắc đến không khí gia đình và cảm xúc của người thân. Việc bạn hiện diện đúng lúc mang lại nhiều giá trị hơn tiền bạc. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
- Tuổi Thân xoay xở khéo léo giữa công việc và chuyện cá nhân. Nhờ sự linh hoạt này, Tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định, chi tiêu không vượt kế hoạch.
- Tuổi Dậu có xu hướng tự nhìn lại bản thân và những điều chưa làm được. Thay vì tiếc nuối, bạn nên xem đó là bài học. Tài chính an toàn, không có biến động lớn.
- Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về chặng đường phía trước và mong muốn khép lại năm cũ một cách trọn vẹn. Khi bạn sắp xếp được suy nghĩ, mọi việc sẽ nhẹ hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Một ngày chậm lại giúp bạn chuẩn bị năng lượng cho những ngày cuối năm. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.
Tử vi ngày 10 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
10/02/2026 05:15 GMT+7
