Tử vi ngày 10 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 10 tháng 5 có thể cảm thấy muốn tránh xa những cuộc trò chuyện quá nhiều áp lực. Một khoảng thời gian riêng giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn về điều mình thật sự cần. Tài lộc ổn định và chưa có biến động lớn.
- Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với những hoạt động mang tính thư giãn như chăm sóc nhà cửa, nấu ăn hoặc gặp gỡ người thân. Chính những điều đơn giản lại giúp bạn nạp lại năng lượng. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
- Tuổi Dần dễ có cảm hứng với một ý tưởng bất chợt liên quan đến công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Dù chưa cần thực hiện ngay, bạn nên ghi lại vì đây có thể là hướng đi đáng giá. Tài lộc ở mức khá.
- Tuổi Mão hôm nay có xu hướng muốn sống chậm hơn và tránh những nơi đông đúc. Khi bạn không cố chạy theo nhịp của người khác, tinh thần sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tài chính ổn định.
- Tuổi Thìn có thể nhận được một lời mời, một cuộc hẹn hoặc cơ hội kết nối thú vị trong ngày nghỉ. Khi cởi mở hơn, bạn sẽ gặp được người mang đến năng lượng tích cực. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Tị trong tử vi ngày 10 tháng 5 hợp với việc thử một điều mới, có thể là món ăn, sở thích hoặc trải nghiệm chưa từng nghĩ đến. Chính sự thay đổi nhỏ này lại mang đến cảm hứng mới. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể mở ra từ trải nghiệm khác biệt.
- Tuổi Ngọ dễ bị cuốn theo cảm xúc khi mua sắm hoặc chi tiêu cho vui. Bạn nên cân nhắc kỹ trước những khoản chi không thật sự cần thiết. Vận hạn cần tránh là mua theo hứng.
- Tuổi Mùi ngày 10 tháng 5 có xu hướng tìm kiếm cảm giác bình yên hơn là náo nhiệt. Một buổi cà phê yên tĩnh hoặc thời gian bên người thân giúp bạn thấy dễ chịu hơn. Tài lộc duy trì đều.
- Tuổi Thân có thể bất ngờ nhận được lời nhắn hoặc thông tin từ một người lâu không liên lạc. Cuộc trò chuyện này có thể gợi mở một cơ hội mới trong thời gian tới. Tài lộc có tín hiệu tích cực.
- Tuổi Dậu hôm nay nên để bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì cố giữ nhịp làm việc liên tục. Khi bạn không ép mình, năng lượng sẽ hồi phục nhanh hơn. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có xu hướng muốn lên kế hoạch cho thời gian sắp tới thay vì chỉ nghỉ ngơi. Điều này tốt nhưng bạn cũng nên cho đầu óc được thư giãn. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện từ những dự định rõ ràng.
- Tuổi Hợi có một ngày khá thoải mái, bạn dễ tìm thấy niềm vui từ những điều rất nhỏ quanh mình. Sự tích cực này giúp bạn duy trì tinh thần tốt và thu hút năng lượng thuận lợi. Tài lộc ổn định.
Tử vi ngày 10 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?
10/05/2026 05:15 GMT+7
Bình luận (0)