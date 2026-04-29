Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Đông Nam Á ấn tượng với Nguyễn Tài Lộc: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh’

Văn Trình
29/04/2026 17:35 GMT+7

Việc Geovane chính thức được nhập tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc đã nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm trên khắp truyền thông Đông Nam Á. Hàng loạt tờ báo khu vực đồng loạt đưa tin và nhấn mạnh đây là bước tăng cường đáng kể cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Đội tuyển Việt Nam có thêm cầu thủ chất lượng

Trong chiều 29.4, truyền thông Thái Lan và Indonesia đồng loạt cập nhật thông tin về quá trình nhập tịch của chân sút gốc Brazil. Khaosod cho rằng: “Việc đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhập tịch các cầu thủ Brazil là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Geovane Magno – nay là Nguyễn Tài Lộc đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sau một thời gian dài sinh sống và thi đấu tại Việt Nam. Anh từng nhận được sự đề xuất từ HLV Kim Sang-sik nhờ năng lực chuyên môn ổn định”.

Cùng thời điểm, Seasia Goal đăng tải thông tin với sự chú ý đặc biệt, nhấn mạnh việc cầu thủ gốc Brazil đã hoàn tất quá trình nhập tịch và đủ điều kiện hướng tới đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, trang báo này đặt ra khả năng kết hợp giữa Nguyễn Tài Lộc với Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, qua đó hình thành một hàng công giàu sức mạnh và đa dạng.

“Trước Nguyễn Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam có Xuân Son và Hoàng Hên. Cả 2 cầu thủ này đã có những màn thể hiện rất tốt, tỏa sáng sau khi nhập tịch. Vì thế, sự xuất hiện của Nguyễn Tài Lộc sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội tuyển Việt Nam”, Seasia Goal nhấn mạnh.

Tiền đạo Geovane nhập tịch Việt Nam, sẽ sát cánh cùng Xuân Son - Hoàng Hên ở đội tuyển?

Báo Đông Nam Á ấn tượng với Nguyễn Tài Lộc: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh’- Ảnh 1.

Geovane chính thức nhập tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Cùng quan điểm, Futboll Indonesia nhận định việc Nguyễn Tài Lộc có quốc tịch Việt Nam sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường sức mạnh trong tương lai. Thậm chí, trang Futboll Indonesia còn nhấn mạnh thông tin này như một diễn biến đáng chú ý của bóng đá khu vực, phản ánh sự quan tâm đặc biệt dành cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Ballthai sử dụng cách diễn đạt trực diện khi gọi Nguyễn Tài Lộc là “vũ khí mới” của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này nhận định việc bổ sung một tiền đạo có thể chơi linh hoạt nhiều vị trí sẽ mang lại thêm phương án chiến thuật cho HLV Kim Sang-sik.

Ballthai bình luận: “Geovane sinh năm 1994, cao 1,88 m, là gương mặt quen thuộc của V-League khi từng thi đấu cho Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng thi đấu linh hoạt giữa vai trò tiền đạo và hộ công. Trong màu áo CLB Ninh Bình mùa giải 2025 - 2026, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, trở thành chân sút chủ lực của đội bóng”.

Báo Đông Nam Á ấn tượng với Nguyễn Tài Lộc: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh’- Ảnh 2.

Nguyễn Tài Lộc (giữa) được truyền thông Đông Nam Á đánh giá rất cao

ẢNH: CLB HAGL

Trong khi đó, trang Khobsanam nhận xét: “Sự xuất hiện của Nguyễn Tài Lộc được đặt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã có những cầu thủ nhập tịch đáng chú ý trên hàng công như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Nguyễn Tài Lộc được xem là mảnh ghép phù hợp trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Anh hứa hẹn sẽ phát huy hiệu quả khi kết hợp cùng những cầu thủ như Nguyễn Quang Hải hay Hoàng Đức. Cầu thủ này không chỉ tăng cường chiều sâu lực lượng, mà còn giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên đa dạng và khó lường hơn”.

Hiện ngôi nhì bảng V-League 2025 - 2026 của CLB Thể Công Viettel đang bị lung lay dữ dội, bởi đội Ninh Bình và Hà Nội đều quyết tâm đánh chiếm vị trí này.

