Tử vi ngày 12 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

12/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 12 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 12 tháng 2 dễ bị cuốn vào nhịp bận rộn từ sáng sớm. Bạn nên ưu tiên những việc quan trọng trước để tránh rối. Tài lộc ở mức vừa phải, phù hợp cho các khoản chi chuẩn bị tết nhưng nên tránh mua sắm quá tay.
  2. Tuổi Sửu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn thường ngày, đặc biệt là trong gia đình. Dù hơi mệt, bạn vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Tài chính không dư dả nhưng đủ để bạn chủ động sắp xếp.
  3. Tuổi Dần hôm nay khá linh hoạt và xử lý tốt những việc phát sinh bất ngờ. Bạn không để áp lực khiến mình mất bình tĩnh. Với trạng thái này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về sự suôn sẻ trong công việc và chuyện gia đình.
  4. Tuổi Mão dễ nhạy cảm khi nghe những lời góp ý hoặc so sánh. Bạn nên giữ tâm thế nhẹ nhàng để tránh va chạm không cần thiết. Theo tử vi hằng ngày, tài lộc ở mức trung bình, nên chi tiêu có tính toán.
  5. Tuổi Thìn tập trung vào việc hoàn tất những đầu việc cuối cùng trước tết. Khi mọi thứ được giải quyết gọn gàng, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tài chính ổn định, không có biến động lớn.
  6. Tuổi Tị làm việc khá âm thầm nhưng hiệu quả. Bạn chọn cách lặng lẽ hoàn thành việc thay vì nói nhiều. Tài lộc giữ ở mức an toàn, chưa nên đầu tư hay chi lớn.
  7. Tuổi Ngọ có xu hướng sốt ruột khi tiến độ không như mong muốn. Bạn cần chậm lại để tránh sai sót hoặc căng thẳng với người xung quanh. Tài chính ở mức vừa phải.
  8. Tuổi Mùi dành nhiều tâm trí cho không khí gia đình và sự ấm áp. Việc bạn chủ động chia sẻ giúp mọi người dễ gần nhau hơn. Tài lộc đủ dùng, không gây áp lực.
  9. Tuổi Thân xoay xở khá nhanh trước những việc bất ngờ phát sinh. Nhờ sự linh hoạt này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc giữ được sự ổn định dù chi tiêu tăng nhẹ.
  10. Tuổi Dậu chú trọng hình thức và sự chỉn chu trong những ngày cận tết. Tuy nhiên, bạn nên tránh tự gây áp lực quá mức. Tử vi ngày 12 tháng 2 cho thấy tài chính an toàn, không có rủi ro lớn.
  11. Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về trách nhiệm và mong muốn năm cũ khép lại trọn vẹn. Khi bạn giữ được bình tĩnh, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
  12. Tuổi Hợi nên chú ý nghỉ ngơi giữa guồng quay bận rộn. Khi cơ thể được nạp lại năng lượng, tinh thần bạn cũng tích cực hơn. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Dần: Xử lý linh hoạt, giữ được bình tĩnh.
  • Tuổi Thân: Tài lộc ổn định, xoay xở tốt trước chi tiêu tăng.

Con giáp nên chậm lại hôm nay:

  • Tuổi Mão: Tránh nhạy cảm quá mức trước lời góp ý.
  • Tuổi Ngọ: Giảm sốt ruột để giữ hòa khí.


