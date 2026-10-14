Tử vi ngày 14 tháng 10: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hằng ngày chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên chú ý những điều tưởng nhỏ trong cuộc sống: khoản chi có thể không cần thực hiện, cuộc trò chuyện đem đến thông tin mới hay sự rõ ràng khi tiền bạc liên quan đến người quen