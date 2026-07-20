Tử vi ngày 20 tháng 7: Con giáp nào may mắn hôm nay?

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Tử vi ngày 20 tháng 7 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Có những món đồ đi cùng chúng ta mỗi ngày đến mức trở nên quá quen thuộc: chiếc ví, chùm chìa khóa, đôi giày, cuốn sổ hay chiếc cốc uống nước. Chúng ít khi được chú ý nhưng lại âm thầm phản ánh thói quen và nhịp sống của mỗi người. Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé ấy. Biết đâu chỉ một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng giúp tài lộc hôm nay và công việc trở nên thuận lợi hơn.

Tuổi Tí trong tử vi ngày 20 tháng 7 nên dành vài phút sắp xếp lại chiếc ví hoặc túi xách của mình. Bỏ bớt những hóa đơn cũ, giấy tờ không cần thiết sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và chủ động hơn khi cần tìm một món đồ. Tài lộc ổn định.

Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc kiểm tra lại những vật dụng phục vụ công việc như máy tính, sổ ghi chép hoặc lịch làm việc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh những rắc rối nhỏ. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.

Tuổi Dần có thể đã đến lúc thay đôi giày hoặc sửa một món đồ mình vẫn dùng hằng ngày. Đừng chờ đến khi nó hỏng hẳn mới quan tâm. Tài lộc khá, nhưng nên ưu tiên những khoản chi thật sự cần thiết.

Tuổi Mão ngày 20 tháng 7 hợp với việc mang theo một cuốn sổ nhỏ hoặc ứng dụng ghi chú để lưu lại những ý tưởng bất chợt. Có những suy nghĩ tưởng chừng rất bình thường nhưng sau này lại trở nên hữu ích. Tài chính ổn định.

Tuổi Thìn có thể nhận ra một món đồ mình tìm mãi thực ra đang ở ngay nơi quen thuộc. Điều này cũng nhắc bạn rằng đôi khi câu trả lời không ở đâu xa, chỉ là mình chưa nhìn kỹ. Tài lộc đủ dùng.

Tuổi Tị nên chú ý đến chiếc bình nước hoặc thói quen chăm sóc sức khỏe của mình. Làm việc hiệu quả luôn bắt đầu từ việc cơ thể được nghỉ ngơi và bổ sung đủ năng lượng. Tài lộc duy trì đều.

Tuổi Ngọ có xu hướng mua thêm một món đồ dù món cũ vẫn còn dùng tốt. Con giáp nên chậm lại hôm nay này hãy cân nhắc xem đó là nhu cầu thật hay chỉ là cảm hứng nhất thời.

Tuổi Mùi trong tử vi ngày 20 tháng 7 có thể nhận được một món quà nhỏ hoặc được ai đó cho mượn một vật dụng đúng lúc cần đến. Hãy đón nhận bằng sự trân trọng và nhớ gửi lời cảm ơn. Tài lộc hôm nay ổn định.

Tuổi Thân hôm nay dễ gặp may khi chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Chỉ cần mang theo đầy đủ giấy tờ, sạc điện thoại hoặc tài liệu cần thiết, bạn sẽ tự tin nắm bắt cơ hội bất ngờ. Đây là một con giáp may mắn hôm nay, khi sự chu đáo mang lại lợi thế trong công việc và tài lộc.

Tuổi Dậu phù hợp với việc dọn dẹp góc làm việc hoặc một ngăn tủ đã lâu chưa mở. Có thể bạn sẽ tìm lại một món đồ hữu ích hoặc một ý tưởng từng bỏ quên. Tài lộc hôm nay có dấu hiệu tích cực.

Tuổi Tuất có thể được truyền cảm hứng từ một vật cũ gắn với nhiều kỷ niệm như bức ảnh, cuốn sách hay món quà của người thân. Những ký ức đẹp sẽ tiếp thêm năng lượng để bạn bắt đầu tuần mới. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tinh thần tích cực giúp mọi việc thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi có một ngày nhẹ nhàng nếu bạn dành thời gian chăm sóc không gian sống của mình. Chỉ cần thay bình hoa, gấp lại chăn gối hoặc lau sạch góc bàn cũng đủ mang lại cảm giác dễ chịu. Tài lộc hôm nay ổn định.

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Đừng chỉ tìm kiếm điều mới mẻ ở những nơi xa. Đôi khi, chiếc ví được sắp xếp gọn gàng, đôi giày được lau sạch hay cuốn sổ được mở ra đúng lúc cũng đủ tạo nên một ngày suôn sẻ hơn bạn nghĩ Con giáp may mắn hôm nay: Tuổi Thân: Sự chuẩn bị kỹ càng giúp đón cơ hội đúng lúc.



Tuổi Tuất: Những điều quen thuộc mang lại nguồn cảm hứng mới.

Con giáp nên chậm lại hôm nay: Tuổi Ngọ: Tránh mua sắm theo cảm hứng.



Tuổi Dần: Ưu tiên sửa chữa, bảo dưỡng trước khi thay mới.



