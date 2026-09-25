Tử vi ngày 25 tháng 9: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 25 tháng 9, đúng rằm tháng 8 âm lịch, mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp trong ngày trung thu. Tử vi hôm nay nổi bật với chuyện gia đình, những cuộc sum họp và cả tài lộc hôm nay. Có tuổi nhận tin vui từ người thân ở xa, có người gặp cơ hội bất ngờ, trong khi một số con giáp nên tránh chi quá tay.