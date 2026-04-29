Tử vi ngày 29 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 29 tháng 4 có thể bất ngờ nhận ra một việc không cần phải làm gấp như bạn nghĩ. Khi bạn buông bớt áp lực, bạn lại xử lý mọi thứ gọn gàng hơn. Tài lộc ổn định và không có biến động lớn.
- Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc "chốt lại" những phần việc quan trọng nhất. Bạn không cần làm nhiều, chỉ cần làm đúng trọng tâm là đủ. Tài lộc hôm nay giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Dần dễ bị cuốn theo nhịp gấp gáp của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn nên giữ nhịp riêng để tránh sai sót không đáng có. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Mão ngày 29 tháng 4 có xu hướng muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân hoặc gia đình. Đây là lựa chọn hợp lý giúp bạn tái tạo năng lượng. Tài chính ổn định.
- Tuổi Thìn có thể gặp một tình huống cần bạn đưa ra quyết định nhanh, nhưng bạn nên dành thêm vài phút để suy nghĩ. Khi chậm lại một chút, bạn sẽ chọn đúng hơn. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Tị hôm nay hợp với việc "để dành" một số kế hoạch thay vì cố hoàn tất ngay. Khi bạn không ép tiến độ, mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên hơn. Tài lộc duy trì ổn định.
- Tuổi Ngọ dễ có tâm lý muốn giải quyết mọi thứ cho xong trước kỳ nghỉ. Tuy nhiên, không phải việc nào cũng cần hoàn thành ngay hôm nay. Vận hạn cần tránh là làm việc quá sức.
- Tuổi Mùi hôm nay có xu hướng tìm kiếm sự nhẹ nhàng và đơn giản. Khi bạn không tạo áp lực cho bản thân, bạn lại đạt hiệu quả tốt hơn. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân trong tử vi ngày 29 tháng 4 có thể nhận được một cơ hội nhỏ nhưng mang tính dài hạn. Nếu bạn nhìn xa hơn, bạn sẽ thấy giá trị thật của nó. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể cải thiện từ sự kiên nhẫn.
- Tuổi Dậu hôm nay nên chú ý đến việc kiểm tra lại thông tin, giấy tờ hoặc kế hoạch di chuyển. Một bước rà soát kỹ giúp bạn tránh rắc rối. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có xu hướng muốn "đóng hết mọi việc" nhưng bạn nên chọn lọc. Khi biết ưu tiên, bạn sẽ không bị quá tải. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi có một ngày khá thoải mái, bạn không bị áp lực lớn và có thể hoàn thành công việc theo nhịp riêng. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay về sự ổn định, giúp tài lộc duy trì đều.
Tử vi ngày 29 tháng 4: Con giáp nào may mắn hôm nay?
29/04/2026 05:15 GMT+7
