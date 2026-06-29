Tử vi ngày 29 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Rằm tháng 5 âm lịch là dịp thích hợp để sống chậm lại, biết ơn những điều đang có và cân bằng giữa công việc, tài lộc với đời sống tinh thần. Khi tâm an, bạn sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội mà trước đây mình từng bỏ lỡ