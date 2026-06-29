Tử vi ngày 29 tháng 6: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 29 tháng 6 có thể nhận ra rằng đôi khi mình quá tập trung vào công việc mà quên dành thời gian cho bản thân. Hôm nay là dịp thích hợp để điều chỉnh lại nhịp sống và ưu tiên những điều mang lại năng lượng tích cực. Tài lộc ổn định, chưa có nhiều biến động.
- Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc tổng kết những gì đã làm được trong nửa tháng âm lịch vừa qua. Thay vì chỉ nhìn vào mục tiêu còn dang dở, bạn sẽ có thêm động lực khi ghi nhận những tiến bộ của mình. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
- Tuổi Dần có xu hướng muốn giải quyết một vấn đề còn khúc mắc với người thân hoặc đồng nghiệp. Nếu chủ động lắng nghe nhiều hơn, bạn sẽ tìm được tiếng nói chung. Tài lộc ở mức khá.
- Tuổi Mão có thể tìm thấy cảm hứng từ một hoạt động mang tính truyền thống hoặc một buổi sum họp gia đình. Những khoảnh khắc bình dị giúp bạn cân bằng cảm xúc sau nhiều ngày bận rộn. Tài chính ổn định.
- Tuổi Thìn dễ nhận được lời khuyên hữu ích từ một người có kinh nghiệm. Đừng vội phản bác nếu quan điểm của họ khác với bạn, bởi đó có thể là góc nhìn bạn đang thiếu. Tài lộc đủ dùng và có cơ hội cải thiện trong thời gian tới.
- Tuổi Tị ngày 29 tháng hợp với việc sắp xếp lại không gian sống, bàn làm việc hoặc những kế hoạch còn dang dở. Khi mọi thứ gọn gàng, bạn cũng sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Tài lộc duy trì đều.
- Tuổi Ngọ có xu hướng muốn tự mình gánh vác nhiều việc. Tuy nhiên, hôm nay bạn nên học cách chia sẻ trách nhiệm với người khác để tránh kiệt sức. Vận hạn cần tránh là làm việc quá sức hoặc thức khuya kéo dài.
- Tuổi Mùi trong tử vi ngày 29 tháng 6 cảm thấy bình yên khi được ở gần thiên nhiên, đọc sách hoặc dành thời gian cho những hoạt động nuôi dưỡng tinh thần. Đây là một con giáp may mắn hôm nay, khi sự cân bằng nội tâm giúp tài lộc và công việc vận hành thuận lợi hơn.
- Tuổi Thân có thể gặp một cơ hội đến từ việc kết nối với người cũ hoặc quay lại một dự định từng tạm gác. Có những cánh cửa tưởng đã khép lại nhưng hôm nay lại mở ra theo cách bất ngờ. Tài lộc có tín hiệu khởi sắc.
- Tuổi Dậu phù hợp với việc nhìn lại cách chi tiêu của mình trong tháng. Một vài điều chỉnh nhỏ sẽ giúp bạn chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính sắp tới. Tài lộc hôm nay ổn định và có chiều hướng tích cực.
- Tuổi Tuất có xu hướng trở thành người kết nối trong gia đình hoặc tập thể. Sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của bạn được mọi người ghi nhận. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể đến từ sự tin tưởng và uy tín cá nhân.
- Tuổi Hợi có một ngày khá nhẹ nhàng. Bạn dễ tìm thấy niềm vui từ những điều đơn giản như chuẩn bị bữa cơm, thắp nén hương ngày rằm hoặc trò chuyện cùng người thân. Chính sự an yên này giúp bạn bắt đầu giai đoạn mới với tâm thế tích cực. Tài lộc hôm nay ổn định.
Con giáp may mắn hôm nay:
- Tuổi Mùi: Giữ được sự cân bằng giúp công việc và tài lộc thuận lợi hơn.
- Tuổi Tuất: Uy tín và sự chân thành mở ra nhiều cơ hội tích cực.
Con giáp nên chậm lại hôm nay:
- Tuổi Ngọ: Tránh ôm đồm quá nhiều việc trong cùng một lúc.
- Tuổi Thìn: Hạn chế bảo vệ quan điểm quá cứng nhắc, hãy lắng nghe nhiều hơn.
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