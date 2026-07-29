Tử vi ngày 29 tháng 7: Con giáp nào may mắn hôm nay?

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Tử vi ngày 29 tháng 7 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Cuộc sống hiếm khi thay đổi chỉ sau một đêm. Hôm nay là ngày để chú ý đến những cánh cửa đang mở trước mắt. Chỉ cần dám bước thêm một bước, bạn có thể nhìn thấy nhiều điều mới mẻ trong công việc, cuộc sống và cả tài lộc hôm nay.

Tuổi Tí trong tử vi ngày 29 tháng 7 có thể nhận được một lời đề nghị đáng để cân nhắc. Đừng vội từ chối chỉ vì cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Tài lộc ổn định.

Tuổi Sửu phù hợp với việc thử một kỹ năng hoặc phương pháp làm việc mới. Những thay đổi nhỏ hôm nay có thể mang lại hiệu quả lâu dài. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.

Tuổi Dần có thể gặp một cơ hội đến từ người quen. Hãy lắng nghe đầy đủ thông tin trước khi quyết định, bởi đôi khi điều tốt đẹp lại xuất hiện theo cách rất giản dị. Tài lộc khá.

Tuổi Mão trong tử vi ngày 29 tháng 7 nên mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Một trải nghiệm mới sẽ giúp bạn tự tin hơn và mở rộng góc nhìn. Tài chính ổn định.

Tuổi Thìn có thể tìm thấy lời giải cho một vấn đề cũ khi tiếp cận bằng một hướng đi khác. Đừng ngại thay đổi nếu điều đó giúp mọi việc tiến triển. Tài lộc đủ dùng.

Tuổi Tị hôm nay thích hợp để đăng ký một khóa học, đọc một cuốn sách mới hoặc bắt đầu một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Tài lộc duy trì đều.

Tuổi Ngọ có xu hướng chần chừ vì sợ thất bại. Con giáp nên chậm lại hôm nay này hãy cân nhắc kỹ, nhưng đừng để nỗi lo khiến mình bỏ lỡ cơ hội đáng giá.

Tuổi Mùi có thể bất ngờ được ai đó giới thiệu một ý tưởng hoặc một mối quan hệ hữu ích. Hãy đón nhận bằng sự cởi mở. Tài lộc ổn định.

Tuổi Thân hôm nay dễ gặp may khi chủ động nắm bắt cơ hội thay vì chờ đợi. Đây là một con giáp may mắn hôm nay, khi sự quyết đoán giúp mở ra nhiều triển vọng mới trong công việc và tài lộc.

Tuổi Dậu nên dành thời gian nhìn lại những cánh cửa mình từng bỏ lỡ. Có thể bài học từ quá khứ sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn ở hiện tại. Tài lộc hôm nay có tín hiệu tích cực.

Tuổi Tuất có thể nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ người xung quanh để bắt đầu một kế hoạch mới. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi sự tin tưởng giúp bạn tiến thêm một bước trên hành trình của mình.

Tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi nếu giữ tinh thần cởi mở trước những điều chưa từng thử. Đôi khi, chỉ cần nói một tiếng "đồng ý", bạn đã mở ra một hành trình mới. Tài lộc ổn định.

Con giáp may mắn hôm nay: Tuổi Thân: Chủ động nắm bắt cơ hội giúp tạo bước tiến mới.

Tuổi Tuất: Sự hỗ trợ từ người khác mở ra nhiều triển vọng tích cực.

Con giáp nên chậm lại hôm nay: Tuổi Ngọ: Đừng để nỗi sợ làm lỡ mất cơ hội.

Tuổi Dần: Hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định.



