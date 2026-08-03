Tử vi ngày 3 tháng 8: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 3 tháng 8 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp, với câu chuyện đáng chú ý hôm nay nằm ở cách mỗi người sử dụng tiền bạc. Một ly cà phê mua vội, vài chục ngàn phí giao hàng, món đồ đang giảm giá hay lời rủ góp tiền cho một cuộc vui đều là những quyết định rất nhỏ, nhưng cộng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến túi tiền.