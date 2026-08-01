Quang Hải chỉ nguyên nhân đội tuyển Việt Nam chia điểm, Tài Lộc nói điều xúc động

Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt trước Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, nhưng không thể tận dụng hàng loạt cơ hội để giành chiến thắng. Sau trận đấu, Quang Hải thừa nhận toàn đội đã chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý quyết định.

"Đội tuyển Việt Nam cần rút kinh nghiệm, hướng đến trận gặp Indonesia"

Quang Hải chia sẻ: "Trận đấu hôm nay toàn đội đã cố gắng rất nhiều để tạo ra cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc, ở những tình huống cuối cùng đội tuyển Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải rút kinh nghiệm, cần tận dụng cơ hội tốt hơn".

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng lên tiếng về những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik trong hiệp hai. Theo Quang Hải, ban huấn luyện luôn có những tính toán nhằm tạo ra sự khác biệt, nhưng đáng tiếc các cơ hội vẫn không được tận dụng.

Quang Hải nói: "Tôi nghĩ HLV Kim Sang-sik sẽ luôn có những phương án của mình. Khi kết thúc hiệp 1, ông đã có thay đổi nhằm hướng đến kết quả tích cực. Dù vậy, đáng tiếc là toàn đội không thể chuyển hóa bàn thắng".

Quảng Hải cùng đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đáng tiếc không thể xuyên thủng lưới Singapore (áo xanh) ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh đó, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng đội hình hiện tại vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhất là khi toàn đội đang trong quá trình xây dựng sự gắn kết và cải thiện những điểm còn hạn chế.

Anh bày tỏ: "Mỗi đội hình cần có thời gian để hoàn thiện. Sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện. Toàn đội sẽ chuẩn bị, hướng đến trận tiếp theo".

Hướng về cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia vào ngày 3.8, Quang Hải đánh giá đây là đối thủ mạnh nhất bảng A và đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách.

Quang Hải khẳng định: "Theo tôi Indonesia là đội được đánh giá mạnh nhất bảng. Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến kết quả tốt. Việc thi đấu trên sân khách cũng là thử thách khó khăn nhưng toàn đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trong khi đó, tiền đạo Tài Lộc cũng để lại nhiều dấu ấn sau khi được tung vào sân từ cuối hiệp một. Chân sút này thi đấu năng nổ, có một tình huống đưa bóng dội xà ngang ở hiệp 2. Dù tiếc nuối với pha dứt điểm của mình, Tài Lộc vẫn xúc động khi được gia đình trực tiếp đến sân cổ vũ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở cuối hiệp 1, thay Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

Tài Lộc chia sẻ: "Hôm nay gia đình đã đến cổ vũ, xem tôi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và đó là khoảnh khắc rất hạnh phúc với tôi. Tôi tiếc vì bóng đi trúng xà ngang, không thể ghi bàn. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thì đó sẽ là điều tuyệt vời hơn nữa. Nhưng đó là bóng đá, toàn đội cần cố gắng hơn nữa".

Sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Indonesia ở lượt trận tiếp theo. Đây được xem là cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.