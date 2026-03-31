Tử vi ngày 31 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 31 tháng 3 có vận khí rõ ràng, bạn dễ nhìn ra những việc cần kết thúc hoặc buông bỏ. Khi dọn gọn những thứ không cần thiết, bạn sẽ có không gian cho kế hoạch mới. Tài lộc ổn định và có thể được cải thiện từ việc kiểm soát chi tiêu.
- Tuổi Sửu hôm nay vận khí thiên về sự ổn định và bền bỉ. Bạn không cần thay đổi quá nhiều mà chỉ cần duy trì nhịp làm việc đã quen. Những gì bạn tích lũy trước đó bắt đầu phát huy hiệu quả. Tài lộc hôm nay giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Dần có vận khí chủ động, bạn dễ muốn "chốt" một việc quan trọng trước khi kết thúc tháng. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ để tránh quyết định vội. Tài lộc ở mức khá.
- Tuổi Mão ngày 31 tháng 3 vận khí chậm lại, phù hợp với việc nghỉ ngơi hoặc hoàn thiện những việc nhỏ. Khi bạn không ép bản thân quá mức, hiệu quả lại tốt hơn. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Thìn có vận khí tích cực, bạn có thể nhận được tín hiệu tốt từ công việc hoặc kế hoạch đang theo đuổi. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có xu hướng khởi sắc.
- Tuổi Tị hôm nay vận khí thiên về kiểm soát và rà soát. Bạn nên dành thời gian xem lại các kế hoạch hoặc tài chính để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Tài lộc duy trì ổn định.
- Tuổi Ngọ có vận khí dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, đặc biệt khi công việc chưa đạt như kỳ vọng. Vận hạn cần tránh là hành động nóng vội hoặc quyết định thiếu cân nhắc liên quan đến tiền bạc.
- Tuổi Mùi trong tử vi ngày 31 tháng 3 có vận khí hài hòa, bạn dễ tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Những mối quan hệ xung quanh cũng mang lại năng lượng tích cực. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân có vận khí nhanh và linh hoạt, bạn dễ nắm bắt được cơ hội cuối tháng để cải thiện kết quả. Một hành động kịp thời có thể tạo khác biệt. Vì vậy, tuổi Thân là con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng.
- Tuổi Dậu hôm nay vận khí yêu cầu sự cẩn trọng. Bạn nên kiểm tra lại các chi tiết trước khi hoàn tất công việc để tránh sai sót nhỏ. Tài lộc được giữ vững.
- Tuổi Tuất có vận khí ổn định, bạn làm việc theo kế hoạch và không bị xáo trộn nhiều. Điều này giúp bạn hoàn thành mục tiêu một cách chắc chắn. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi có vận khí thuận nhẹ, bạn không gặp áp lực lớn và có thể nhìn lại tháng vừa qua với tâm thế nhẹ nhàng. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay về sự ổn định, giúp tài lộc duy trì đều và có cơ hội cải thiện.
Tử vi ngày 31 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?
31/03/2026 05:15 GMT+7
Bình luận (0)