Đời sống

Tử vi ngày 4 tháng 3: Con giáp nào may mắn hôm nay?

04/03/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 4 tháng 3 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

    1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 4 tháng 3 dễ gặp một cuộc trò chuyện quan trọng. Nếu bạn nói đúng trọng tâm, mọi hiểu lầm sẽ được tháo gỡ. Tài lộc chưa bứt phá nhưng có tín hiệu cải thiện từ mối quan hệ cũ.
    2. Tuổi Sửu hôm nay cần chú ý sức khỏe tinh thần. Bạn có xu hướng ôm việc và ít chia sẻ. Khi biết nhờ hỗ trợ đúng lúc, áp lực sẽ giảm đáng kể. Tài chính duy trì mức ổn định.
    3. Tuổi Dần không còn quá "bốc" như vài ngày trước mà bắt đầu quan sát nhiều hơn. Sự điềm tĩnh giúp bạn tránh sai sót. Tài lộc ở mức an toàn, phù hợp tích lũy.
    4. Tuổi Mão trong tử vi ngày 4 tháng 3 có cơ hội "lội ngược dòng" khi một việc tưởng như khó lại xoay chuyển theo hướng thuận lợi. Nếu bạn tự tin hơn, kết quả sẽ tích cực. Hôm nay, tuổi Mão bất ngờ nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ.
    5. Tuổi Thìn dễ bị tác động bởi ý kiến người khác. Bạn nên giữ lập trường thay vì thay đổi liên tục. Tài chính đủ dùng, tránh chi tiêu cảm tính.
    6. Tuổi Tị hôm nay hợp với việc học hỏi hoặc nâng cấp kỹ năng cá nhân. Một bước chuẩn bị nhỏ có thể mang lại lợi ích lâu dài. Tài lộc giữ ở mức ổn định.
    7. Tuổi Ngọ nên chú ý lời ăn tiếng nói trong môi trường làm việc. Một câu nói vô tình có thể gây hiểu lầm. Tài chính ở mức vừa phải.
    8. Tuổi Mùi cảm nhận rõ sự ủng hộ từ gia đình hoặc bạn bè. Điều này giúp bạn tự tin hơn trong kế hoạch cá nhân. Tài lộc không có biến động lớn.
    9. Tuổi Thân nhanh nhạy trong việc xử lý thông tin mới. Bạn dễ nắm được cơ hội nhỏ nếu chịu quan sát kỹ. Nhờ đó, tuổi Thân cũng là một trong những con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc nhích lên từ những nguồn không ngờ tới.
    10. Tuổi Dậu cần tránh tự tạo áp lực vì tiêu chuẩn quá cao. Khi bạn linh hoạt hơn, công việc sẽ nhẹ nhàng. Tài chính an toàn.
    11. Tuổi Tuất hôm nay nên ưu tiên hoàn thành việc cá nhân trước khi hỗ trợ người khác. Khi giữ được ranh giới rõ ràng, bạn sẽ không bị quá tải. Tài lộc ở mức trung bình.
    12. Tuổi Hợi có xu hướng suy nghĩ nhiều về định hướng dài hạn. Theo dự đoán tử vi hôm nay, đây là ngày phù hợp để viết ra mục tiêu thay vì hành động vội. Tài chính đủ dùng.
    Ảnh 1.

    Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Đôi khi vận khí không nằm ở việc bạn làm bao nhiêu, mà ở cách bạn đối thoại và điều chỉnh cảm xúc của mình.

    Con giáp may mắn hôm nay:

    • Tuổi Mão: Lội ngược dòng, vận khí cải thiện.
    • Tuổi Thân: Tài lộc nhích lên từ cơ hội nhỏ.

    Con giáp nên chậm lại hôm nay:

    • Tuổi Thìn: Tránh dao động theo ý kiến xung quanh.
    • Tuổi Ngọ: Cẩn trọng lời nói để tránh hiểu lầm.


