Tử vi ngày 4 tháng 7: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Không phải khoảng trống nào cũng là sự trì hoãn. Đôi khi, chính những lúc không phải chạy theo điều gì giúp bạn nhìn rõ mình cần đi về đâu và nhận ra cơ hội đang ở rất gần