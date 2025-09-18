Từ video A.I đến vạch xuất phát: Runner mê công nghệ đã thử hết chưa?

Hòa chung không khí tập luyện sôi nổi trước thềm Giải chạy, tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động tương tác mạng xã hội "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ của Techcombank Marathon 2025" - một trải nghiệm số độc đáo kết hợp giữa công nghệ và thể thao.

Khi công nghệ mang marathon đến gần hơn với mỗi runner

Lần đầu tiên, một giải chạy tại Việt Nam ứng dụng hệ thống A.I đa mô hình để cá nhân hóa từng video trải nghiệm cho người tham gia. Chỉ với một bức ảnh, mỗi runner - hay thậm chí cả những người chưa từng chạy - đều có thể sở hữu một video chạy riêng biệt, sống động như thật đi qua những danh lam thắng cảnh của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Với mỗi video ngắn, A.I tái hiện hành trình vượt qua sự trì hoãn, mệt mỏi hay nghi ngờ bản thân, để rồi bùng nổ ở những dấu ấn chạy bộ trong niềm hạnh phúc. Người xem như nhìn thấy một "phiên bản vượt trội" của chính mình, được kể lại theo cách độc nhất. Đây không chỉ là công nghệ, mà còn là lời khích lệ: ai cũng có thể bắt đầu hành trình chinh phục giới hạn mình ngay lúc này.

Bạn có thể bắt đầu tạo video A.I cho riêng mình ngay bây giờ: chỉ cần truy cập đường link https://techcombankmarathon2025.com/, lựa chọn vài bước đơn giản, trong vòng 3–4 phút bạn đã có cho mình một video A.I cá nhân hóa. Đó sẽ là "tấm vé tinh thần" đầu tiên để khởi động cho hành trình, trước khi hẹn gặp nhau thật sự tại vạch xuất phát.

Hành trình lan tỏa tinh thần "Giới hạn? Sao ngăn nổi ta tiến tới" càng thêm ý nghĩa khi có sự góp mặt của những vận động viên tiêu biểu - không chỉ nổi bật trên đường chạy, mà còn có những trải nghiệm thú vị, vượt qua giới hạn nhờ công nghệ AI.

Vận động viên Phạm Tiến Sản, từ một vận động viên điền kinh từng mang về nhiều huy chương SEA Games, đã quyết định chinh phục những giải marathon quốc tế - một hành trình mới với nhiều thử thách khắc nghiệt hơn. Khi tham gia hoạt động "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ của Techcombank Marathon 2025", hình ảnh mới lạ của anh qua những danh lam thắng cảnh Hà Nội được tái hiện đầy sống động trong video cá nhân hóa. Vận động viên Phạm Tiến Sản thích thú chia sẻ:

"Khi xem lại video AI, tôi như nhìn thấy hình ảnh mình - không chỉ là vận động viên đang trên đường chạy, mà là một con người vẫn bền bỉ tiến về phía trước, bất chấp tuổi tác, áp lực và thử thách".





Còn với Trần Đảng - ngôi sao trẻ của làng marathon đã nhiều lần vô địch quốc gia, từng đứng trước nguy cơ giải nghệ sau chấn thương, Video AI của anh không chỉ tái hiện khoảnh khắc bứt phá tại những địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô, mà còn là cách để anh "sống lại" hành trình đứng dậy sau vấp ngã.

"Giới hạn thì sao chứ? Điều làm nên một Trần Đảng, là không phải là không có giới hạn. Mà là dám đối diện để vượt qua nó" - Trần Đảng chia sẻ.





Thông qua nền tảng chuyển đổi AI, hình ảnh của những vận động viên chuyên nghiệp đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ: một lời khẳng định rằng tinh thần marathon không chỉ dành cho những người giỏi nhất - mà dành cho bất kỳ ai dám vượt qua chính mình, dù là trên đường chạy hay trong cuộc sống.

Xu hướng mới phủ sóng cộng đồng yêu chạy bộ

Ngay từ ngày đầu ra mắt, hoạt động đã bùng nổ với hơn 5.000 video được tạo ra với hàng ngàn lượt tương tác qua các nền tảng mạng xã hội, phủ sóng khắp các nhóm chạy và runclub trên cả nước. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, việc tạo video A.I nhanh chóng trở thành một "trào lưu" thu hút các runner háo hức trải nghiệm.

Các video A.I được tạo ra như một "đường chạy ảo" nối dài. Người mới tập chạy lần đầu thấy mình trong vai trò vận động viên. Các runner phong trào dùng video để thách thức nhau: "Tuần này đã chạy chưa?" Các câu lạc bộ chạy đồng loạt chia sẻ hàng chục video, biến tinh thần marathon thành một hiện tượng lan tỏa.

Chị Thu Trang (Hà Nội) - một runner phong trào chia sẻ "Xem video của mình thôi cũng đủ làm mình muốn xỏ giày ra đường. Đôi khi, ta chỉ cần thấy một phiên bản mạnh mẽ của bản thân để có thêm động lực".

Chính cảm xúc ấy khiến thông điệp "Giới hạn sao ngăn nổi ta tiến tới" của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 trở nên sống động và dễ chạm tới hơn bao giờ hết.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 không chỉ là một giải chạy, mà còn là ngày hội gắn kết, nơi mỗi bước chân viết nên một câu chuyện vượt trội trên hành trình viết tiếp những câu chuyện cho "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".

Hẹn gặp tất cả các chân chạy tại vạch xuất phát vào ngày 05.10.2025!