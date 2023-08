Từ vụ bé trai bị bắt cóc, cha mẹ cần làm gì khi con gặp nguy hiểm?

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Q.Long Biên lúc đầu khai báo quanh co. Sau khi củng cố hồ sơ tố tụng, Công an TP.Hà Nội mới xác định Trung là cán bộ công an.