Từ vụ gymer tử vong: Chủ phòng gym, PT xử lý sự cố thế nào?

Trong lúc tập, một gymer bất ngờ ngất xỉu, có dấu hiệu bị đột quỵ ngay tại phòng tập ở Hà Nội khiến nhiều người tập gym hoang mang. Làm cách nào để tránh những rủi ro, sự cố tại phòng gym cũng như cách xử lý khi gặp phải? Dưới đây là chia sẻ của các chủ phòng gym và PT (personal trainer - huấn luyện viên cá nhân).



Nếu sự cố xảy ra…

Có hơn 8 năm làm huấn luyện viên gym cũng như quản lý hệ thống gym có tiếng tại TP.HCM, anh Nguyễn Văn Quyền hiện là chủ của một phòng gym tại khu dân cư Conic (H.Bình Chánh). Suốt ngần ấy năm gắn bó với phòng tập, anh chủ từng chứng kiến và xử lý không ít sự cố lớn nhỏ.

Phòng gym của anh Quyền hoạt động 2 năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo anh Quyền, những sự cố, tai nạn mà gymer gặp phải ở phòng tập có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Trước hết có thể xuất phát từ trang thiết bị, máy móc tập gym không đảm bảo dẫn đến hỏng hóc, trục trặc ảnh hưởng tới người tập. Nguyên nhân của việc này có thể do chủ phòng tập không bảo trì định kỳ hoặc cường độ tập quá nhiều ảnh hưởng tới chất lượng của thiết bị.

Bên cạnh đó, việc người tập không tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình tập luyện cũng có thể là nguyên nhân của những tai nạn ở phòng gym như việc tháo lắp tạ không an toàn, tập luyện không đúng tư thế… Nguyên nhân của việc này có thể do sự chủ quan của gymer, tuy nhiên cũng có trách nhiệm của chủ phòng, PT khi không hướng dẫn khách hàng chi tiết lộ trình tập gym an toàn.

Tình tiết vụ gymer tử vong tại phòng tập: Nạn nhân liên tục được sơ cứu

"Cũng có những sự cố bất ngờ như việc việc gymer bị đột quỵ mới đây. Đó là lý do mà phòng tập của chúng tôi luôn kiểm tra chi tiết thể trạng, chỉ số sức khỏe của hội viên trước khi đăng ký tập, từ đó có những bài tập và lộ trình phù hợp. Chúng tôi cũng theo dõi sát những hội viên của mình trong quá trình tập. Tất nhiên vẫn có những tai nạn sự cố mà chúng ta không thể lường trước được hết", anh chủ phòng gym cho biết.

Trả lời cho câu hỏi khi gặp phải những sự cố tương tự tại phòng tập, chủ phòng và PT sẽ xử lý thế nào, anh Quyền cho biết các nhân viên của phòng tập do anh mở đều học một khóa sơ cấp cứu để xử lý các trường hợp.

Nếu sự cố xảy ra, chúng tôi đồng thời sơ cứu học viên đúng cách cũng như gọi cấp cứu gần nhất đến để xử lý. Tại phòng gym, chúng tôi cũng phổ biến những địa chỉ cấp cứu gần nhất, y tế khu vực để hội viên, nhân viên kịp thời gọi trong trường hợp xảy ra sự cố. Tôi từng chứng kiến và xử lý những tai nạn khi tập gym tới mức gãy tay, tuy nhiên do được sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời nên người gặp tai nạn hồi phục nhanh chóng. Anh Phạm Văn Quyền, chủ phòng gym AnyA Fitness Center

Anh Quyền cho biết trước khi tập gym, hội viên được kiểm tra sức khỏe để được hướng dẫn những bài tập, lộ trình tập phù hợp ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Ngọc Thế (26 tuổi, ngụ Q.8) là một gymer cho biết anh "ám ảnh" mỗi lần xem những clip hoặc chứng kiến những tai nạn tại phòng tập. Đó là lý do anh luôn cố gắng cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người trong quá trình tập luyện của mình.



"Bình thường, tôi không để ý mấy đến số điện thoại của những cơ sở y tế gần phòng tập của mình, nhưng sau khi đọc tin tức về vụ gymer mất ở phòng tập mới đây, tôi đã lưu số vào điện thoại của mình để phòng những trường hợp khẩn cấp, nó sẽ rất cần không chỉ cho mình mà còn có thể giúp người khác khi cần thiết", anh chia sẻ.

"Phòng tập gym cần những PT có tâm"

Chị H’Nhi (ở TP.Thủ Đức) là một VĐV từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi thể hình, lấy bằng HLV phòng tập (PT) năm 2020 chia sẻ: "Khóa học lấy bằng PT cơ bản của tôi chỉ xoay quanh các bài tập, kế hoạch tập luyện liên quan đến các nhóm cơ. Những kiến thức khác như về kỹ năng sơ cứu, bệnh lý cơ bắp hoặc trị liệu cơ thì tự học thêm". Theo quan sát của chị, rất ít PT được tập huấn hoặc qua trường lớp học về kỹ năng sơ cấp cứu chuyên sâu.

Từng tập luyện và dạy học viên tại một số phòng tập trên địa bàn TP.HCM, chị H’Nhi chia sẻ không phải phòng tập nào cũng trang bị vật dụng sơ cứu. Riêng về nhân viên y tế túc trực tại phòng tập thì chưa từng thấy ở phòng gym nào.

Chị H'Nhi hướng dẫn học viên tại phòng tập ẢNH: NVCC

Chị H’Nhi chia sẻ, khi học viên tự tập tại phòng gym, nếu không có nhiều kiến thức sử dụng máy móc hoặc các bài tập thì rất dễ bị chấn thương. Người tập hít thở không đúng, hoặc tập nặng quá sức dẫn đến lượng máu không kịp bơm lên não gây tình trạng choáng váng và có khả năng ngất xỉu.

“Tôi cho rằng, phòng tập gym cần những người PT có tâm, có kiến thức chuyên sâu và luôn quan sát các học viên, khách hàng tập luyện. Khi phát hiện bất cứ bất thường thì kịp thời xử lý hoặc gọi cấp cứu”, chị chia sẻ.

Anh Lê Nghĩa, chủ một phòng gym ở Q.Bình Thạnh cho biết: “Phòng tập của tôi có 2 dạng hình thức tập luyện phổ biến. Thứ nhất là khách hàng tập kèm riêng với PT của mình, thứ 2 là tự tập trên máy móc, thiết bị của chúng tôi”.

Với hình thức thứ nhất, anh Nghĩa cho biết học viên được PT giám sát kỹ càng từ kế hoạch tập luyện cũng như hỗ trợ xử lý kịp thời các sự cố. Với hình thức thứ hai, dù khách hàng tự tập nhưng phòng gym luôn có PT và nhân viên trong các ca trực theo dõi quan sát, hướng dẫn khách sử dụng thiết bị cũng như xử lý các tình huống khẩn cấp.

Anh Nghĩa cho biết phòng gym của mình có khu vực y tế, trang bị các vật dụng sơ cứu cơ bản, khách hàng gặp các sự cố như trầy xước, chảy máu… được nhân viên trực hỗ trợ sơ cứu. Tuy tại phòng gym chưa từng xảy ra sự cố nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng học viên nhưng nếu có xảy ra trường hợp như thế, anh hướng dẫn nhân viên gọi ngay cấp cứu. Vì phòng gym luôn có PT túc trực mà theo anh các PT ở chỗ của anh đều có chứng chỉ về sơ cứu nên sẽ lập tức hỗ trợ khách hàng trong khi đợi xe cấp cứu đến.

Anh Nghĩa chia sẻ phòng tập của anh thuộc dạng quy mô nhỏ nên không có đội ngũ nhân viên y tế. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ kết nối với các phòng khám hay bệnh viện gần nhất để hỗ trợ khách hàng khi cần mà chỉ nghĩ là nếu có sự cố thì sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức.