Giới trẻ

Từ vụ học sinh chết đuối do bắt chước trò chơi 'ghe bobo' trên TikTok

Thanh Nam
Thanh Nam
08/12/2025 16:28 GMT+7

Mới đây, sự việc một học sinh lớp 2 ở xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) chết đuối khi chơi "ghe bobo" khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

Cảnh báo học sinh cẩn thận khi chơi trò "ghe bobo"

Nạn nhân không may chết đuối khi chơi "ghe bobo" là Đ.N.B.K., học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk).

Bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường tTiểu học Lương Thế Vinh, xác nhận vào chiều 2.12, sau khi đi học về, K. xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy K. về nên gia đình hốt hoảng huy động người hỗ trợ tìm kiếm. Khi phát hiện đôi dép của K. ở bờ hồ, người dân tổ chức lặn tìm và phát hiện em đã chết đuối dưới hồ.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của K. cho rằng do K. bắt chước trò chơi "ghe bobo" trên TikTok nên không may rơi xuống hồ tử vong.

Trò chơi "ghe bobo" đang thịnh hành trên TikTok, được nhiều học sinh làm theo

Trò chơi "ghe bobo" đang thịnh hành trên TikTok, được nhiều học sinh làm theo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau sự việc, bà Hoa cho biết trường đã rà soát và phát hiện một số học sinh cũng đang sở hữu "ghe bobo", phần lớn làm theo hướng dẫn trên TikTok.

Bà Hoa nói: "Để phòng tránh những tai nạn tương tự, trường đã tập trung tuyên truyền cho học sinh về việc cẩn thận khi tham gia trò "ghe bobo" này. Lưu ý học sinh chơi bất kỳ trò chơi gì, chứ không riêng "ghe bobo", phải đảm bảo an toàn. Đặc biệt, phụ huynh cần có sự quan tâm sát sao khi con chơi ở nhà, nhất là những khu vực có rủi ro cao như ao, hồ, sông, suối. Phụ huynh cũng cần giám sát, hướng dẫn con nhận diện rủi ro khi làm theo các nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội".

Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, thông tin đến PV Thanh Niên: "Sau sự việc học sinh chết đuối khi chơi "ghe bobo", lãnh đạo xã có văn bản chỉ đạo các trường học ở địa phương triển khai việc cảnh báo học sinh phải cẩn thận khi chơi trò "ghe bobo" và các trường đã thực hiện".

Nói thêm về "ghe bobo", đây là trò chơi đang trở thành "trend" trên TikTok. Nhiều video hướng dẫn cách làm "ghe bobo" bằng các vật dụng đơn giản. Sau đó chơi trò này trên mặt nước. Rất nhiều video chơi "ghe bobo" xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoảng trống giám sát trẻ của phụ huynh

Thông tin về một học sinh lớp chết đuối khi chơi "ghe bobo" đã được dân mạng chia sẻ, và khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

Chị Đỗ Minh Hoài (31 tuổi, ngụ ở chung cư EHome 3, P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), có con đang học tiểu học, cho biết: "Từ vụ tai nạn thương tâm ấy, tôi cảm thấy lo, khi khu vực gần chung cư cũng có những vùng trũng ngập nước và trẻ em hay lui tới. Lo hơn khi tôi thấy con mình cũng hay xem các video hướng dẫn làm "ghe bobo" trên mạng xã hội".

Anh Trần Hữu Nhân (32 tuổi) ngụ ở 40/14H Nguyễn Giản Thanh, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước đây là P.15, Q.10, TPHCM Q.10, TP.HCM) nói: "Thực chất, trò "ghe bobo" không có lỗi. Trò này vốn mang tính vui, mang nét của ký ức sông nước ngày xưa. Thế nhưng khoảng trống giám sát trẻ, cùng việc thiếu kỹ năng bơi lội, lại trở thành mối nguy khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải nhìn lại".

Trước các tranh luận xoay quanh việc có nên cấm các nội dung làm "ghe bobo" hay không, anh Nhân nói: "Người lớn chơi thì vui, vì họ biết nơi nào sâu, nước chảy ra sao, biết kỹ năng xử lý. Còn trẻ em thì không. Chỉ cần trượt một chút là nguy hiểm. Trò chơi không có lỗi, lỗi nằm ở việc trẻ chơi mà không ai quan sát".

Chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, ngụ ở 171 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước đây là P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho rằng: "Khi trò chơi được lặp lại theo dạng "trend" sẽ thu hút nhiều trẻ em ham khám phá. Điều nguy hiểm là trẻ em xem clip không hiểu được bối cảnh, điều kiện an toàn, trình độ bơi lội của người trong video. Trẻ chỉ thấy vui và bắt chước. Nhiều phụ huynh lại nghĩ "chơi vậy thôi có sao đâu" nên xem nhẹ nguy cơ". Thiết nghĩ, để bảo đảm an toàn cho con, phụ huynh không nên để con đi chơi tự do tại các kênh, rạch, hồ nước".

Từ vụ học sinh chết đuối khi chơi 'ghe bobo' - Ảnh 2.

Phụ huynh cần có sự quan tâm sát sao khi con chơi ở nhà, nhất là những khu vực có rủi ro cao như ao, hồ, sông, suối

ẢNH: CHỤP TỪ VIDEO CLIP

Theo chuyên gia kỹ năng sống Đinh Hoàng Minh, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), sau sự việc học sinh chết đuối khi chơi "ghe bobo" nói riêng và nhiều vụ đuối nước nói chung, thì phụ huynh phải giám sát con tốt hơn.

"Phụ huynh cần dạy trẻ nhận biết rủi ro và không chơi ở môi trường không an toàn. Cần hướng dẫn trẻ phân biệt được đâu là nội dung giải trí bài bản, đâu là thử thách nguy hiểm. Phụ huynh hãy xem con đang xem gì, chơi gì, và đặt ra các quy tắc an toàn phù hợp", ông Minh nói và cho rằng: "Cũng cần đưa kỹ năng an toàn nước thành môn học bắt buộc từ tiểu học. Phải nhấn mạnh là việc trang bị kiến thức phải đi đôi với thói quen giám sát của người lớn. Không một trò chơi nào trên mạng xã hội tự nhiên trở nên nguy hiểm. Chính môi trường thật nơi trẻ chơi và tình trạng thiếu kỹ năng mới là yếu tố gây tai nạn".

Xem thêm bình luận