Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Hồi chuông cảnh báo và chính sách tư pháp nhân văn

Liên quan đến vụ việc nam sinh đánh cô giáo chảy máu ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), chiều 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học đã bị khởi tố tội cố ý gây thương tích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo điều tra ban đầu, ngày 19.10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V cùng một số học sinh khác trong lớp bị cô giáo L.T.H yêu cầu đứng ở góc lớp.

Lúc này, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H, khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19.10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh đánh cô giáo trên về hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết L.H.V sinh ngày 17.4.2009. Thời điểm xảy ra vụ việc, L.H.V 17 tuổi, và theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y Hà Nội, cô giáo L.T.H bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 12%.

Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, TP.HCM) cho biết ở độ tuổi của L.H.V, nam sinh này phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Cụ thể, điều 12 bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội mà bộ luật này có quy định khác; người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều: tội giết người, tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội mua bán người, tội cưỡng đoạt tài sản...

Cũng theo luật sư Phát, hành vi của học sinh này đã phạm vào tội "cố ý gây thương tích" theo điều 134 bộ luật Hình sự với tình tiết định khung tăng nặng là "đối với thầy cô giáo của mình".

Với hành vi này, bị can có thể đối mặt với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hồi chuông cảnh báo và chính sách tư pháp nhân văn

Luật sư Lê Trung Phát nhấn mạnh, vụ án này làm rúng động dư luận không phải vì tính chất đặc biệt nguy hiểm gây ra cho bị hại, mà vì hành vi vô lễ xảy ra ngay trong môi trường học đường.

"Hành động này đi ngược lại văn hóa "tôn sư trọng đạo" tốt đẹp bao đời nay, do đó dù xuất phát từ lý do gì thì cũng đáng bị lên án và cần có hình thức xử lý nghiêm minh, công bằng", luật sư Phát nêu.

Luật sư Lê Trung Phát nhìn nhận sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho xu hướng trẻ hóa người phạm tội, khi bạo lực học đường không dừng lại ở mâu thuẫn giữa các học sinh mà đã lan sang mối quan hệ cô - trò, thầy - trò.

Điều này đòi hỏi ngành giáo dục cần có phương pháp giảng dạy cũng như tuyên truyền tình huống pháp lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Đồng thời, vụ việc là tiếng chuông cảnh báo đối với các gia đình trong việc dành nhiều thời gian chăm sóc, dạy bảo con cái về lối sống và tư cách đạo đức.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh, luật sư Phát cũng chỉ ra tính nhân văn trong chính sách pháp luật hình sự hiện nay với quy định của luật Tư pháp người chưa thành niên.

"Luật Tư pháp người chưa thành niên vẫn có nhiều chính sách ưu tiên đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi). Việc áp dụng hình phạt sẽ ưu tiên nhằm giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, chuẩn mực đạo đức, lối sống… Và trong khi cháu còn đang học lớp 12, thì việc áp dụng hình phạt hoặc áp dụng cơ chế “miễn truy cứu trách nhiệm hình sự” theo điều 29 bộ luật Hình sự là điều có thể", luật sư Lê Trung Phát chia sẻ.

Luật sư Phát cho rằng dù kết quả xử lý cuối cùng ra sao, vấn nạn bạo lực học đường đòi hỏi sự vào cuộc chặt chẽ từ xã hội, nhà trường và nòng cốt là gia đình. Do ở độ tuổi này suy nghĩ của các em còn chưa chín chắn, người lớn cần nâng cao trách nhiệm nhiều hơn trong việc dạy bảo con em mình, giúp các em trở thành công dân tốt cho xã hội.